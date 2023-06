Vladimir Putin, prima reacție în urma revoltei lui Prigojin: „Această răzvrătire internă este o lovitură mortală pentru noi. Situația din Rostov rămâne complicată”

Președintele rus Vladimir Putin a ținut sâmbătă un discurs în care a vorbit despre ceea ce el susține că este o revoltă a lui Evgheni Prigojin.

Potrivit acestuia, situaţia din jurul Rostovului rămâne „foarte complicată”.

„Aceasta este o campanie aventurieră criminală. Este echivalentă cu o revoltă armată. Rusia se va apăra.

Luptăm împotriva anarhiei şi a capitulării. Luptăm pentru viaţa şi securitatea cetăţenilor noştri şi pentru integritatea noastră teritorială.

Este o încercare de a ne submina din interior. Aceasta este trădare”, a declarat liderul de la Kremlin, potrivit .

