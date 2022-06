Volodimir Zelenski a discutat cu Maia Sandu, înainte de reuniunea Consiliului European. Ce au convenit președinții

Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Maia Sandu. Cei doi șefi de stat au discutat despre integrarea europeană și despre reuniunea Consiliului European ce va avea loc în perioada 23-24 iunie.

„Am avut o discuție telefonică bună cu președintele ucrainean Zelenski înainte de importanta întâlnire a Consiliului European. Am discutat despre recomandarea Comisiei Europene privind pentru Moldova și Ucraina. Ne angajăm să ne consolidăm cooperarea în ceea ce privește integrarea noastră europeană”, a scris președinta Republicii Modova pe Twitter.

Had a good phone call w/ 🇺🇦President ahead of the important meeting.

We have discussed ’s recommendation on granting candidate status to & .

We are committed to strengthening our cooperation in regards to our integration.

