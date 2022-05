Volodimir Zelenski a transmis lansarea unei platforme online pentru strângere de fonduri: „Cu un singur click, puteţi dona fonduri pentru a sprijini Ucraina”

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis participativă, cu scopul de a sprijini Ucraina în războiul provocat de Vladimir Putin şi totodată, pentru a reconstrui infrastructura ţării sale, informează .

„Cu un singur click, puteţi dona fonduri pentru a-i sprijini pe apărătorii noştri, pentru a ne salva civilii şi a reconstrui Ucraina”, a transmis Volodimir Zelenski în limba engleză, într-o înregistrare video postată pe Twitter.

United24 este platforma unde „toate fondurile vor fi transferate băncii naţionale a Ucrainei şi atribuite ministerelor vizate”, a declarat preşedintele.

Șeful statului ucrainean „o dată la 24 de ore” rapoarte în ceea ce privește distribuţia banilor primiţi din donaţii.

We launched United24 global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)