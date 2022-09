Volodimir Zelenski, discuție cu președintele UEFA. Ucraina contează pe ajutorul forului european „în eliberarea sportivilor ucraineni capturați”

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că a discutat la telefon cu președintele UEFA, Aleksandr Ceferin, context în care a declarat că mizează pe ajutorul forului european pentru eliberarea sportivilor ucraineni care au fost capturați.

„Am avut o conversație la telefon cu președintele UEFA, Ceferin. I-am mulțumit pentru solidaritatea față de Ucraina, pentru poziția principială și pentru sprijinul în reînceperea primei ligi ucrainene de fotbal. Contăm, de asemenea, pe asistența UEFA în eliberarea sportivilor ucraineni capturați”, a scris președintele Ucrainei, luni, pe Facebook.

Had a phone conversation with President . Thanked for the solidarity with Ukraine, for the principled position and for the support in the restart. We also count on UEFA's assistance in the liberation of captured Ukrainian athletes.

