Volodimir Zelenski: Ucraina va fi liberă! Forța militară a Rusiei a slăbit

Cea de-a 67-a zi de război din Ucraina a început cu mesajul optimist al președintelui Volodimir Zelenski: „Ucraina va fi liberă! Herson, Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne și toate celelalte orașe și comunități ocupate temporar în care rușii se cred „stăpâni” vor fi eliberate. Steagul ucrainean se va întoarce”, citează

Armata rusă este slăbită și se pregătește pentru o înfrângere dureroasă, crede liderul ucrainean. Totuși, va mai trece o vreme până când acest lucru se va întâmpla, deoarece „ocupanţii au încă echipamente în stoc şi rachete pentru a lovi ţara =și nu acceptă înfrângerea. Încă trebuie să luptăm şi să facem toate eforturile pentru a-i alunga pe ocupanţi. Şi o vom face. Ucraina va fi liberă”, a mai spus președintele în discursul de sâmbătă seară.

:🇺🇦->🇬🇧

„They still have missiles to fire on our land, but this war has already weakened so that they are forced to plan even fewer military equipment to participate in the parade in ” – President released a traditional video address

— Arson Cole (@arson_cole)