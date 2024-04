Vremea geroasă se va răspândi peste Europa la sfârșitul acestei săptămâni, punând la încercare sistemele energetice

Se pare că se va răspândi în mare parte din Europa în acest sfârșit de săptămână, testând sistemele energetice după o iarnă în mare parte blândă, informează .

Un val de frig se va abate peste Europa

Potrivit Maxar Technologies Inc, temperaturile minime vor scădea în acest weekend sub zero grade în Berlin și Paris. De asemenea, la Londra temperatura va coborî de la 4,8 grade peste medie, cât se înregistrau marți, la 3,5 grade sub media sezonieră, până duminică.

Oficiul de Meteorologie din Marea Britanie a emis o avertizare de vreme severă, deoarece furtuna Henk aduce și vânturi puternice – cu rafale de până la 70 de mile pe oră (113 kilometri pe oră) – în părțile de sud ale țării. Lucrul acesta ar putea duce la posibile perturbări ale infrastructurii, inclusiv cea de transport.

Se estimează că vasul de frig se va extinde până săptămâna viitoare, având în vedere că un vortex polar stratosferic slăbit influențează modelele meteorologice în Europa.

Meteorologii au mai specificat că este prea devreme pentru a spune cât timp va dura acest fenomen, care aduce în general temperaturi mai scăzute.

Potrivit sursei menționate, prețurile de referință ale din Europa au crescut deja, deoarece vremea mai rece va stimula cererea. Chiar și așa, stocurile record de gaze, consumul industrial scăzut și nivelul ridicat al producției de energie regenerabilă vor limita probabil creșterea costurilor combustibilului.

Temperaturile geroase din Scandinavia vor persista

Gerul continuă în Scandinavia, Helsinki înregistrând în următoarele două zile un minim de -18,5 grade.

Frigul de acolo se va tempera săptămâna viitoare, dar nu înainte ca Oslo să ajungă la -20,5 grade vineri și sâmbătă.