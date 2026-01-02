B1 Inregistrari!
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)

02 ian. 2026, 18:41
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Sursă Foto: Facebook -Boris Behncke
Cuprins
  1. Ce au descoperit sateliții în miez de noapte pe Etna
  2. Este lava Etnei un pericol real pentru localnici

Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a intrat din nou în activitate. Lava incandescentă a început să curgă în urma unei noi erupții, semn că gigantul Siciliei rămâne imprevizibil. Fenomenul se produce într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare, departe de așezările umane. Potrivit vulcanologilor citați de ANSA, erupția nu reprezintă, în acest moment, niciun pericol.

Ce au descoperit sateliții în miez de noapte pe Etna

În jurul miezului nopții de 1 ianuarie 2026, senzorii termici ai sateliților au detectat anomalii de căldură în zona vulcanului Etna. Aceste semnale au indicat clar debutul unei noi faze eruptive a celui mai activ vulcan din Europa. Câteva ore mai târziu, imaginile satelitare au confirmat apariția unui flux proaspăt de lavă în partea superioară a Valle del Bove, sub creasta Serracozzo.

Activitatea este asociată cu o fractură eruptivă formată din mai multe guri, apărută în apropierea conului Monte Simone. Zona este cunoscută pentru erupția istorică din anii 1811–1812, un episod important din trecutul vulcanic al Etnei.

Vulcanologul Boris Behncke, de la INGV-OE Catania, a explicat că s-a format o gură efuzivă într-o zonă cu aspect deșertic, la aproximativ 2.100 de metri altitudine. Din acest punct, lava a început să curgă constant, frontul fluxului coborând până la circa 1.580 de metri.

Este lava Etnei un pericol real pentru localnici

La prima vedere, fluxul de lavă de pe flancul estic al vulcanului Etna pare amenințător, mai ales atunci când este privit din zonele joase. Din acest unghi, impresia este că lava se apropie rapid de localități precum Milo și Fornazzo.

Specialiștii liniștesc însă populația. Situația nu este alarmantă. Frontul cel mai înaintat al lavei se află la aproximativ 5 kilometri de Fornazzo și la circa 5,5 kilometri de Milo, distanțe greu de parcurs pentru un flux care deja își încetinește deplasarea în aval.

Vulcanologii de la INGV-OE Catania spun că începutul erupției nu a fost sesizat nici de localnici, nici de sistemele de monitorizare. Motivul a fost un strat dens de nori care a acoperit complet flancul estic al vulcanului Etna. Abia spre seară, imaginile transmise de camerele web au surprins o strălucire intensă pe versanții vulcanului. Inclusiv sistemele de monitorizare ale INGV au confirmat astfel în mod clar activitatea eruptivă.

