Vulcanul Mauna Loa din Hawaii, cel mai mare vulcan activ din lume, a început să erupă pentru prima dată în aproape patru decenii (FOTO)

Cel mai mare vulcan activ din lume în noaptea de duminică spre luni în aproape patru decenii, emanând cenuşă şi resturi vulcanice, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă de la „precauție” la „avertisment”. Anunțul a fost făcut de Serviciul de prospectare geologică al SUA (USGS), relatează .

Erupția vulcanul Mauna Loa din Hawaii a început duminică noaptea în craterul din vârf al vulcanului de pe Big Island, potrivit serviciul de prospectare geologică al SUA (US Geological Survey – USGS).

De asemenea, aceasta a fost surprinsă în imagini captate de camerele video instalate de USGS, în care se văd râuri de lavă care se răspândesc pe scoarţa vulcanului.

„În acest moment, şi nu ameninţă comunităţile aflate în aval”, se arată în notificarea USGS.

Cu toate acestea, notificarea avertizează, pe baza evenimentelor anterioare, că etapele timpurii de erupţie ale acestui vulcan pot fi foarte dinamice, iar locaţia şi înaintarea fluxurilor de lavă se pot schimba rapid.

Cu toate acestea, USGS menționează că cei de la Observatorul Vulcanologic din Hawaii vor efectua misiuni aeriene de recunoaştere pentru a monitoriza erupţia şi pentru a analiza mai bine riscurile.

Oamenii de ştiinţă erau deja în alertă observând în ultimul timp o creştere a frecvenţei cutremurelor care a erupt ultima dată în 1984.

