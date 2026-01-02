B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”

Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”

B1.ro
02 ian. 2026, 18:56
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Cuprins
  1. Cine este cel care l-a acuzat pe Will Smith de „hărțuire sexuală”
  2. Ce a pățit Brian King Joseph în timpul turneului cu Will Smith

Will Smith este în centrul unui nou scandal, după ce un muzician l-a acuzat de „grooming” și „hărțuire sexuală”. De cealaltă parte, avocatul lui Smith a declarat că acuzațiile sunt „false, nefondate și nechibzuite”.

Cine este cel care l-a acuzat pe Will Smith de „hărțuire sexuală”

Will Smith a fost dat în judecată de un violonist care l-a însoțit în turneul său din 2025. Brian King Joseph susține că actorul a dat dovadă de un „comportament de prădător” și că îl „pregătea în mod deliberat” pentru „hărțuire sexuală”. De asemenea, muzicianul îl acuză pe Smith și compania sa, Treyball Studios Management, că l-au concediat abuziv după ce a intentat un proces la Curtea Superioară din California, relatează The Guardian.

Joseph susține că a fost angajat pentru a performa în turneul de promovare a noului album al lui Smith, „Based on a True Story”, după ce, cei doi au colaborat în decembrie 2024. În timpul procesului, Joseph a susținut că Smith a făcut mai multe remarci nepotrivite la adresa sa, printre care și „Tu și cu mine avem o conexiune specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva”.

Ce a pățit Brian King Joseph în timpul turneului cu Will Smith

În martie 2025, Joseph susține că geanta și cheia camerei sale de hotel au dispărut la un turneu din Las Vegas și au fost returnate câteva ore mai târziu. În acea noapte, Joseph susține că cineva intrase „în mod ilegal” în camera sa de hotel, lăsând șervețele umede și medicamente pentru HIV, precum și un bilet pe care scria: „Brian, mă întorc cel târziu la 5:30, doar noi

În timpul procesului, violonistul a declara că organizatorii turnelui au fost „singurele persoane cu acces” la camera sa. Imediat după incident, Joseph a anunțat securitatea hotelului, reprezentanții lui Smith și poliția. În loc să primească înțelegere, Joseph susține că a fost „făcut de rușine” de un membru al echipei de management a lui Smith din cauza incidentului. În plus, a fost concediat, pe motiv că ar fi inventat incidentul. Joseph a susținut că rezilierea contractului i-a provocat PTSD, precum și pierderi economice.

Avocatul lui Smith, Allen B Grodsky, a negat toate acuzațiile, declarând: „Acuzațiile domnului Joseph cu privire la clientul meu sunt false, nefondate și nechibzuite.

Sunt negate categoric și vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a răspunde acestor acuzații și pentru a ne asigura că adevărul este scos la iveală”.

Tags:
Citește și...
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Externe
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Externe
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Externe
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Externe
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
Externe
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Externe
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Externe
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Externe
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Ultima oră
20:01 - Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
19:52 - Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
19:28 - Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
19:12 - Chiriile în 2026 vor fi mai mari în toată țara. Experții avertizează asupra creșterilor de până la 15%
18:41 - Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
18:23 - Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
18:01 - Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
17:57 - Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
17:41 - Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
17:02 - Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă