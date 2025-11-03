E nevoie de mult curaj pentru a glumi despre securitatea smartphone-urilor chinezești în fața liderului de la Beijing. Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a trecut această probă de curaj când, după ce a primit două smartphone-uri de la Xi Jinping, s-a întrebat cu voce tare dacă dispozitivele sunt sigure.
Xi, care nu este cunoscut pentru simțul umorului, a râs în timp ce gluma lui Lee a fost tradusă în chineză. Ca răspuns la remarca președintelui sud-coreean care s-a întrebat dacă „linia de comunicație este securizată”, Xi Jinping a spus: „Ar trebui să verificați dacă există o cale de acces ascunsă”. Remarca a stârnit amuzamentul celor prezenți, inclusiv a liderului de la Seul.
Totul a pornit de la o declarație a oficialilor SUA, care avertizau că smartphone-urile chinezești și aplicațiile pe care le folosesc pot permite hackerilor să pună în pericol apărarea cibernetică a altor țări. Guvernul chinez a negat acuzațiile de spionaj cibernetic, potrivit The Guardian.
Conversația liderilor, surprinsă de camerele de televiziune, a generat un interes media imens în Coreea de Sud, deoarece Xi rareori face glume, mai ales pe un subiect atât de sensibil precum spionajul.
Imaginile surprinse recent cu Xi Jinping glumind s-au viralizat cu atât mai mult cu cât liderul de la Beijing nu este un obișnuit al glumelor. Mai mult, interacțiunea este o imagine deosebit de rară a lui Xi, datorită lipsei de intervenție asupra ei. Una dintre singurele momente similare din memoria recentă a fost în septembrie, la o paradă militară chineză de la Beijing. Un microfon care nu fusese deconectat a surprins o conversație între Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin din Rusia. Se pare că cei mai secretoși trei lideri din lume discutau despre transplanturi de organe și nemurire.
O transmisiune în direct a presei de stat l-a surprins pe interpretul lui Putin spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare. Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și chiar poți atinge nemurirea”.
Remarca nu a rămas fără răspuns. Xi a spus: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.