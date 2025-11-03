B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean

Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean

B1.ro
03 nov. 2025, 16:43
Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
Liderul chinez Xi Jinping. Sursă foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA.
Cuprins
  1. Cum a răspuns Xi Jinping la gluma lui Lee Jae Myung
  2. Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin, glume despre nemurire

E nevoie de mult curaj pentru a glumi despre securitatea smartphone-urilor chinezești în fața liderului de la Beijing. Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a trecut această probă de curaj când, după ce a primit două smartphone-uri de la Xi Jinping, s-a întrebat cu voce tare dacă dispozitivele sunt sigure.

Cum a răspuns Xi Jinping la gluma lui Lee Jae Myung

Xi, care nu este cunoscut pentru simțul umorului, a râs în timp ce gluma lui Lee a fost tradusă în chineză. Ca răspuns la remarca președintelui sud-coreean care s-a întrebat dacă „linia de comunicație este securizată”, Xi Jinping a spus: „Ar trebui să verificați dacă există o cale de acces ascunsă”. Remarca a stârnit amuzamentul celor prezenți, inclusiv a liderului de la Seul.

Totul a pornit de la o declarație a oficialilor SUA, care avertizau că smartphone-urile chinezești și aplicațiile pe care le folosesc pot permite hackerilor să pună în pericol apărarea cibernetică a altor țări. Guvernul chinez a negat acuzațiile de spionaj cibernetic, potrivit The Guardian.

Conversația liderilor, surprinsă de camerele de televiziune, a generat un interes media imens în Coreea de Sud, deoarece Xi rareori face glume, mai ales pe un subiect atât de sensibil precum spionajul.

Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin, glume despre nemurire

Imaginile surprinse recent cu Xi Jinping glumind s-au viralizat cu atât mai mult cu cât liderul de la Beijing nu este un obișnuit al glumelor. Mai mult, interacțiunea este o imagine deosebit de rară a lui Xi, datorită lipsei de intervenție asupra ei. Una dintre singurele momente similare din memoria recentă a fost în septembrie, la o paradă militară chineză de la Beijing. Un microfon care nu fusese deconectat a surprins o conversație între Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin din Rusia. Se pare că cei mai secretoși trei lideri din lume discutau despre transplanturi de organe și nemurire.

O transmisiune în direct a presei de stat l-a surprins pe interpretul lui Putin spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare. Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și chiar poți atinge nemurirea”.

Remarca nu a rămas fără răspuns. Xi a spus: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Tags:
Citește și...
Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
Externe
Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Externe
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege
Externe
Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Externe
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Externe
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
Externe
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor
Externe
E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor
Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
Externe
Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
Externe
Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
Externe
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
Ultima oră
17:58 - Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
17:25 - Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
17:25 - Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
17:24 - Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
16:45 - Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
16:41 - Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
16:26 - Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
16:18 - VictoryBet te învață cum să îți păstrezi calmul și echilibrul la jocurile de noroc
15:57 - Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii
15:32 - Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)