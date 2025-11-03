E nevoie de mult curaj pentru a glumi despre securitatea smartphone-urilor chinezești în fața liderului de la Beijing. Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a trecut această probă de curaj când, după ce a primit două smartphone-uri de la Xi Jinping, s-a întrebat cu voce tare dacă dispozitivele sunt sigure.

Cum a răspuns Xi Jinping la gluma lui Lee Jae Myung

Xi, care nu este cunoscut pentru simțul umorului, a râs în timp ce gluma lui Lee a fost tradusă în chineză. Ca răspuns la remarca președintelui sud-coreean care s-a întrebat dacă „linia de comunicație este securizată”, Xi Jinping a spus: „Ar trebui să verificați dacă există o cale de acces ascunsă”. Remarca a stârnit amuzamentul celor prezenți, inclusiv a liderului de la Seul.

Totul a pornit de la o declarație a oficialilor SUA, care avertizau că smartphone-urile chinezești și aplicațiile pe care le folosesc pot permite hackerilor să pună în pericol apărarea cibernetică a altor țări. Guvernul chinez a negat acuzațiile de spionaj cibernetic, potrivit .

Conversația liderilor, surprinsă de camerele de televiziune, a generat un interes media imens în Coreea de Sud, deoarece Xi rareori face glume, mai ales pe un subiect atât de sensibil precum spionajul.

Xi Jinping, Kim Jong-un și Vladimir Putin, glume despre nemurire

Imaginile surprinse recent cu Xi Jinping glumind s-au viralizat cu atât mai mult cu cât liderul de la Beijing nu este un obișnuit al glumelor. Mai mult, interacțiunea este o imagine deosebit de rară a lui Xi, datorită lipsei de intervenție asupra ei. Una dintre singurele momente similare din memoria recentă a fost în septembrie, la o paradă militară chineză de la Beijing. Un microfon care nu fusese deconectat a surprins o conversație între Xi Jinping, și din Rusia. Se pare că cei mai secretoși trei lideri din lume discutau despre transplanturi de organe și nemurire.

O transmisiune în direct a presei de stat l-a surprins pe interpretul lui Putin spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare. Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și chiar poți atinge nemurirea”.

Remarca nu a rămas fără răspuns. Xi a spus: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.