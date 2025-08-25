Zaragoza: Doi români au fost găsiți morți în groapa de gunoi a orașului

Trupurile a doi au fost descoperite, la interval de două săptămâni, în groapa de a orașului Zaragoza.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce a arătat autopsia

Muncitorii de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane au găsit cadavrele a doi bărbați, în groapa de gunoi, conform .

Garda Civilă a menționat că este vorba despre doi cetăţeni români. Conform primelor informaţii, aceasta ar fi o dublă crimă.

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie. Bărbatul avea capul acoperit cu o haină. La numai 13 zile distanță, pe 8 mai, a fost descoperit şi cel de-al doilea cadavru. Acesta era pe banda de sortare a deșeurilor. Victima prezenta semne evidente de agresiune, haine rupte și urme de lovituri.

Rapoartele preliminare de autopsie arată că în ambele cazuri este vorba despre omor. Cu toate acestea, anchetatorii așteaptă rezultatele finale pentru confirmarea cauzei deceselor.

Cadavrele au fost ridicate de Frăția Sângelui lui Hristos și transferate la Institutul de Medicină Legală din Aragon. Ulterior, trupurile au fost repatriate în România.

Autoritățile spaniole menționeză că cei doi români locuiau în Zaragoza. Tot ei spun că hainele rupte ar putea fi rezultatul acţiunii de sortare a gunoaielor, însă e clar faptul că au fost uciși căci unul dintre cei doi români era desfigurat, iar celălalt prezenta urme de violenţă.