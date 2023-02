Zece palestinieni au murit, iar alți 100 au fost răniți într-un raid în Cisiordania al armatei israeliene

Forțele israeliene au omorât miercuri, 22 februarie, zece palestinieni, dintre care cel puţin trei bărbaţi înarmaţi şi trei civili, în timpul unui raid în Nablus, în Cisiordania ocupată, au declarat martori şi oficiali medicali, notează .

Alți peste 100 de palestinieni au fost, de asemenea, răniți ca urmare a schimburilor de focuri de armă.

Potrivit armatei israeliene, forțele sale au ripostat după ce au fost atacate cu focuri de armă în timp ce încercau să reţină militanţi suspectaţi că plănuiau atacuri iminente.

Nu au existat victime israeliene, a precizat un comunicat al armatei, relatează Reuters, citată .

Gruparea militantă palestiniană Jihadul Islamic a raportat că doi dintre comandanţii săi din Nablus au fost înconjurați de trupele israeliene într-o casă, provocând o confruntare care a atras şi alţi atacatori.

Israeli forces killed at least 9 Palestinians during a raid in the occupied West Bank, wounding at least 102 other people, many with live fire.

Ages of people killed in Nablus range from 16 to 72.

Israeli forces have killed 60 Palestinians this year, including 13 children.

— AJ+ (@ajplus)