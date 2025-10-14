B1 Inregistrari!
Externe » Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă

Zeci de protestatari au fost arestați la Bruxelles după ciocnirile cu poliția. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul belgian scot oamenii în stradă

14 oct. 2025, 20:49
Sursă foto: X/ @EuroWatcher - News for you
  1. Ce măsuri a adoptat Guvernul de la Bruxelles
  2. Protestatarii au atacat mai multe clădiri din capitala belgiană
  3. Câți protestatari au participat la manifestațile din Bruxelles

Zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă, în Bruxelles, nemulțumiți de măsurile de austeritate și alte politici adoptate de Guvern. Zeci de persoane au fost arestate, iar mai mulți participanți au fost răniți de ciocnirile cu polițiștii, care au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Ce măsuri a adoptat Guvernul de la Bruxelles

Sindicatele din Belgia protestează împotriva măsurilor de austeritate adoptate de coaliția guvernamentală, condusă de Bart De Wever. În centrul nemulțumirilor se află o reformă care ar crește vârsta de pensionare de la 65 la 67 de ani, până în 2030. De asemenea, sindicaliștii spun că Guvernul ocolește consultările privind legislația muncii. Decizia guvernanților de a ignora preocupările clasei muncitoare este cu atât mai supărătoare cu cât, în Belgia, există o tradiție de dialog social cu sindicatele și angajatorii.

„De asemenea, denunțăm acest lucru: guvernul nu ascultă pe nimeni și acționează după bunul plac fără a consulta lucrătorii. Și, bineînțeles, acest lucru este inacceptabil într-o țară precum Belgia, care a funcționat în acest mod colaborativ de foarte mult timp”, a declarat Alexandre Sutherland, purtător de cuvânt al unui sindicat.

Marine Lanoy, avocată pentru solicitanții de azil, a declarat că protestează împotriva politicii stricte de migrație a guvernului.

„Suntem aici pentru a ne apăra clienții. Solicitanți de azil, femei victime ale violenței, persoane care nu primesc ajutor social de la stat. Nu avem obiceiul de a protesta ca avocați, dar suntem aici pentru noi și clienții noștri care nu au posibilitatea de a fi aici”, a spus Lanoy, pentru Politico.

În același timp, studenții au protestat împotriva creșterii taxelor anuale de școlarizare.

„Creșterea taxelor de școlarizare este nedreaptă. Sunt deja mulți studenți care se luptă să se descurce”, a spus Dorine, studentă la psihologie la Universitatea din Mons.

Protestatarii au atacat mai multe clădiri din capitala belgiană

Participanți mascați au vandalizat clădirea Oficiului pentru Imigrări, întregul incident fiind filmat de Anneleen Van Bossuyt, ministrul belgian al migrației.

„Vandalismul împotriva serviciilor mele nu are nicio legătură cu dreptul la grevă. Oricine atacă angajații noștri sau clădirile noastre atacă societatea noastră. Sprijinul meu se îndreaptă către personalul care trebuie să îndure acest lucru. În ciuda eforturilor masive ale poliției, acești bandiți și-au arătat adevărata față”, a scris ea într-o postare pe X.

Un incident a avut loc și la hotelul Hilton, vizavi de Gara Centrală. Protestatarii au aruncat proiectile și sticle de sticlă în construcție. Drept răspuns la acțiunile de vandalism, poliția a atacat mulțimea cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Sediile partidelor politice Vooruit și Partidul Socialist au fost acoperite de graffiti.

Câți protestatari au participat la manifestațile din Bruxelles

Poliția a estimat că aproximativ 80.000 de persoane au participat la protest. Grupul divers de participanți, format din angajați, studenți, familii cu copii, a fost unit de o nemulțimire comună față de măsurile Guvernului.

Mai mulți protestatari au purtat pancarte și bannere cu diverse mesaje. Pe unele era scris mesajul „boucherie” (cuvântul în franceză pentru „măcelărie”), o aluzie la numele lui Georges-Louis Bouchez, liderul francofon al Belgiei, al cărui partid face parte din coaliția de guvernare. Alții i-au portretizat pe premierul De Wever și pe Bouchez ca măcelari înarmați cu cuțite.

