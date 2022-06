Zeci de zboruri anulate spre Heathrow din cauza numărului de pasageri care depășește capacitatea maximă

Mai multe curse spre au fost anulate, astăzi, din cauza numărului de pasageri care depășește capacitatea maximă.

Un total de 30 de zboruri au fost eliminate din programul de dimineață, în timp ce haosul pe aeroporturile din Marea Britanie continuă, potrivit

Zborurile vor fi reprogramate de pasageri

Reprezentanții companiei au transmis că se așteaptă ca majoritatea pasagerilor să rezerve alte zboruri în afara orelor de vârf, astfel încât să poată ajunge la destinație astăzi.

Un purtător de cuvânt al Heathrow a declarat:„ Ne așteptăm la un număr mai mare de pasageri în vârful de azi dimineață decât are capacitatea de a deservi aeroportul în prezent și, astfel, pentru a menține toată lumea în siguranță, am cerut companiilor aeriene să elimine 30 de zboruri de dimineață, doar pentru astăzi. Ne cerem scuze pentru impactul pe care acest lucru îl are asupra planurilor de călătorie.

Lucrăm din greu pentru a ne asigura că toată lumea are o călătorie fără probleme prin Heathrow în această vară, iar cel mai important lucru este să ne asigurăm că toți furnizorii de servicii din aeroport au suficiente resurse pentru a satisface cererea”.

Este de așteptat ca 98% din zborurile din aeroport să funcționeze

Clienții care au fost afectați de anulări ar trebui să fie contactați de compania lor aeriană și să li se ofere sfaturi cu privire la posibilele alternative.