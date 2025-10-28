B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung

Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 07:33
Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce a transmis Zelenski
  2. „Ucraina trebuie să…”
  3. Atacuri intensificate

Zelenski a precizat că, în timpul reuniunii Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit „sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei”.

Ce a transmis Zelenski

„Astăzi am ținut o ședință a personalului. Mare parte din discuție s-a concentrat pe sancțiunile noastre pe termen lung împotriva Rusiei și pe rezultatele răspunsurilor noastre la atacurile rusești. În mod special, am discutat cu producători de arme – arme pentru lovituri la mare distanță”, a scris Zelenski, pe pagina de Facebook.

„Acesta este formatul corect pentru o ședință a personalului – să aducem împreună producători, cei responsabili de utilizarea eficientă a dronelor și rachetelor noastre, cei care se ocupă de finanțare, precum și diplomați. Oferim contracte pe trei ani pentru cei mai eficienți producători. Extindem această abordare de contracte pe termen lung astfel încât atât producătorii, cât și armata noastră să aibă o mai mare certitudine”, a adăugat liderul ucrainean.

„Ucraina trebuie să…”

„În fiecare ședință a personalului, voi verifica ritmul contractării: acest lucru trebuie implementat. În orice scenariu, Ucraina trebuie să aibă întotdeauna – și va avea întotdeauna – suficiente capacități pe termen lung. Atât acum, în timp de război, cât și ulterior – ca parte a garanțiilor de securitate pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri”, a explicat Zelenski.

„Capacitatea de acțiune pe distanțe lungi este o componentă a independenței și va fi cea mai importantă componentă pentru asigurarea păcii. Sancțiunile globale și precizia noastră de top se sincronizează practic pentru a încheia acest război în condiții echitabile pentru Ucraina. Toate obiectivele de atac profund trebuie să fie complet stabilite până la sfârșitul anului, inclusiv extinderea amprentei noastre pe distanțe lungi”, a mai adăugat el.

Atacuri intensificate

Atacurile ucrainene se intensifică. Kievul încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a susține războiul.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Moscova și mai multe regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone.

Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone ucrainene, majoritatea deasupra regiunilor centrale ale țării, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.

Tags:
Citește și...
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Externe
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Externe
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Externe
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
Externe
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Externe
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
Externe
Prețul uriaș cu care s-a vândut o pictură semnată de Salvador Dalí. Unde a fost găsită lucrarea celebrului artist
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Externe
A avut loc un cutremur major cu magnitudinea de 6,8. Zonele unde s-a resimțit seismul
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Externe
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Externe
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Ultima oră
09:00 - Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
08:59 - Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
08:58 - Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
08:55 - Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
08:31 - Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
08:31 - Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
08:30 - Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
08:29 - Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
08:05 - Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
01:00 - Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor