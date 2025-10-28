Zelenski a precizat că, în timpul reuniunii Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit „sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei”.

Ce a transmis Zelenski

„Astăzi am ținut o ședință a personalului. Mare parte din discuție s-a concentrat pe sancțiunile noastre pe termen lung împotriva Rusiei și pe rezultatele răspunsurilor noastre la atacurile rusești. În mod special, am discutat cu producători de – arme pentru lovituri la mare distanță”, a scris Zelenski, pe pagina de .

„Acesta este formatul corect pentru o ședință a personalului – să aducem împreună producători, cei responsabili de utilizarea eficientă a dronelor și rachetelor noastre, cei care se ocupă de finanțare, precum și diplomați. Oferim contracte pe trei ani pentru cei mai eficienți producători. Extindem această abordare de contracte pe termen lung astfel încât atât producătorii, cât și armata noastră să aibă o mai mare certitudine”, a adăugat liderul ucrainean.

„Ucraina trebuie să…”

„În fiecare ședință a personalului, voi verifica ritmul contractării: acest lucru trebuie implementat. În orice scenariu, Ucraina trebuie să aibă întotdeauna – și va avea întotdeauna – suficiente capacități pe termen lung. Atât acum, în timp de război, cât și ulterior – ca parte a garanțiilor de securitate pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri”, a explicat Zelenski.

„Capacitatea de acțiune pe distanțe lungi este o componentă a independenței și va fi cea mai importantă componentă pentru asigurarea păcii. Sancțiunile globale și precizia noastră de top se sincronizează practic pentru a încheia acest război în condiții echitabile pentru Ucraina. Toate obiectivele de atac profund trebuie să fie complet stabilite până la sfârșitul anului, inclusiv extinderea amprentei noastre pe distanțe lungi”, a mai adăugat el.

Atacuri intensificate

Atacurile ucrainene se intensifică. Kievul încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a susține războiul.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Moscova și mai multe regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone.

Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone ucrainene, majoritatea deasupra regiunilor centrale ale țării, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.