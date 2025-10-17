B1 Inregistrari!
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)

Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 21:37
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Ce au spus Trump și Zelenski despre schimbul de drone și rachete
  2. Ce au spus Zelenski și Trump despre negocierile de pace

Zelenski a fost primit de Trump la Casa Albă. Donald Trump l-a descris pe Volodimir Zelenski drept „un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe, iar noi am îndurat alături de el”. La rândul său, președintele ucrainean l-a felicitat pe omologul american pentru acordul din Gaza și s-a arătat „încrezător” că poate opri și războiul declanșat de Rusia asupra țării sale.

Ce au spus Trump și Zelenski despre schimbul de drone și rachete

Președintele ucrainean a propus acum un acord prin care țara lui să furnizeze Statelor Unite drone, iar Washingtonul să dea la schimb rachete Tomahawk. Trump s-a limitat la a spune că americanii sunt interesați de dronele ucrainenilor.

„Dacă vrei să lovești obiective militare, ai nevoie de mii de drone și ele merg bine împreună cu astfel de rachete (Tomahawk). Noi avem mii de drone, dar nu avem Tomahawk. În schimb, SUA sunt un producător foarte puternic de Tomahawk și alte rachete foarte puternice. La schimb, SUA pot avea miile noastre de drone”, a explicat Volodimir Zelenski.

Întrebat dacă sunt interesați de dronele ucrainene, Donald Trump a răspuns: „Da. Noi avem o mulțime de drone, facem, dar și cumpărăm de la alții. Iar ucrainenii fac niște drone foarte bune”.

De asemenea, președintele american a punctat că vor discuta dacă americanii le vor permite ucrainenilor să lovească în profunzime Rusia.

Pe de altă parte, Trump s-a arătat reticent în a da Ucrainei rachete Tomahawk: „Ar putea însemna escaladare, se pot întâmpla o mulțime de lucruri grave. În plus, și noi vrem Tomahawk, nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie ca să ne protejăm țara”.

De altfel, președintele american a repetat de mai multe ori că dorința țării sale e de a pune capăt acestui război cât mai rapid.

Ce au spus Zelenski și Trump despre negocierile de pace

Cum era de așteptat, președintele Ucrainei a insistat, din nou, că țara sa are nevoie de garanții solide de securitate. De asemenea, Zelenski a repetat că el vrea pacea, dar Vladimir Putin nu.

„Noi vrem pace, Putin nu vrea (…). Înțelegem ce avem nevoie pentru a-l determina pe Putin să se așeze la masa negocierilor (…). Suntem gata să discutăm în orice format, bilateral, trilateral, nu contează. Contează doar pacea”, a insistat Zelenski.

La rândul său, întrebat dacă la întâlnirea sa cu Vladimir Putin de la Budapesta va participa și Zelenski, Trump a răspuns că „rămâne de stabilit”.

„Ei nu se plac și vrem să facem să fie confortabil pentru toată lumea. Așa că, într-un fel sau altul, vom fi implicați în trilaterale, dar ar putea fi separate”, a mai argumentat Donald Trump.

