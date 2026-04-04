Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, face apel la Parlament să adopte rapid o serie de legi esențiale pentru deblocarea finanțării externe, în contextul unui deficit bugetar uriaș și al întârzierilor în reforme.

Ucraina, în pragul unei crize financiare majore

Ucraina se confruntă cu o situație bugetară critică, după ce a ratat mai multe termene limită pentru reforme esențiale, necesare deblocării fondurilor externe. Potrivit economiștilor, întârzierea progresului legislativ de la finalul anului 2025 și începutul lui 2026 a blocat accesul la miliarde de dolari din partea creditorilor internaționali, scrie Reuters.

Necesarul de finanțare externă pentru acest an este estimat la 52 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ un sfert din economia anuală a țării. În acest context, autoritățile de la Kiev sunt sub presiune să acționeze rapid.

Apelul lui Zelenski către parlamentari

Președintele Volodimir Zelenski le-a transmis parlamentarilor un mesaj ferm, cerând adoptarea urgentă a legislației necesare.

„Am o listă de proiecte de lege cheie care sunt esenţiale pentru asigurarea finanţării”, a declarat Zelenski într-un comunicat publicat vineri.

Aceste măsuri vizează domenii critice, de la consolidarea sistemului judiciar până la reformarea sectorului energetic, fiind esențiale atât pentru susținerea efortului de război, cât și pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Cred că deputaţii din toate partidele trebuie să înţeleagă importanţa acestor proiecte de lege pentru bugetul Ucrainei”, a mai spus liderul de la Kiev.

Blocaje politice și tensiuni interne

Deși partidul de guvernământ deține majoritatea parlamentară, relațiile dintre executiv și legislativ s-au deteriorat în ultima perioadă. Șeful grupului parlamentar „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, a anunțat că deputații se vor reuni pentru discuții cu miniștrii cheie, înaintea votului programat pe 7 și 8 aprilie.

În paralel, parlamentarii din opoziție critică lipsa de comunicare și cer o implicare mai mare în procesul decizional.

Sprijin extern blocat și riscuri în creștere

De la începutul invaziei ruse din 2022, Ucraina a primit aproximativ 174 de miliarde de dolari ajutor economic. Cu toate acestea, o parte din finanțarea esențială este în prezent blocată, după ce premierul ungar Viktor Orban s-a opus unui împrumut european de 90 de miliarde de euro.

În același timp, economiștii avertizează că Ucraina riscă să piardă peste 3,9 miliarde de dolari din programul european „Facilitatea pentru Ucraina”, din cauza nerespectării a 14 indicatori de reformă.

Avertisment dur: fondurile ajung doar până în mai

Situația este confirmată și de consorțiul RRR4U, format din mai multe think tank-uri economice, care avertizează asupra unui posibil colaps financiar iminent.

„Dacă angajamentele vor fi respectate, deficitul va fi acoperit în totalitate”, au transmis experții.

„În caz contrar, lanţul financiar se va rupe: deficitul depăşeşte 30 de miliarde de dolari, iar fondurile vor ajunge doar până în luna mai. Sau, în cel mai bun scenariu, dacă parlamentarii vor începe în sfârşit să voteze legislaţia privind Facilitatea pentru Ucraina, banii vor ajunge până la mijlocul verii”, a explicat RRR4U.

Războiul și corupția complică și mai mult situația

Conflictul cu Rusia a intrat în al cincilea an, iar presiunile interne cresc. Oboseala societății, scandalurile de corupție și tensiunile politice afectează capacitatea autorităților de a implementa reformele necesare.

În lipsa unor măsuri rapide, Ucraina riscă nu doar o criză financiară profundă, ci și pierderea sprijinului internațional esențial pentru continuarea rezistenței în fața agresiunii ruse.