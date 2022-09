Zelenski: De îndată ce ne-am opri din înaintare, unele state ne-ar împinge spre ”procesul de la Minsk”. ”Minsk” e o bucată de hârtie goală ce oferă Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie (VIDEO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa nu va accepta niciun fel de variantă nouă a acordurilor de la Minsk deoarece aceasta nu va fi decât „o bucată de hârtie” ce va da Rusiei șansa să ia o pauză și să se pregătească pentru următoarea invazie.

Zelenski, despre eventualele negocieri de pace cu Rusia

Zekenski a susținut, într-un interviu pentru jurnalistul CNN Fareed Zakaria, că prin eliberarea teritoriilor ucrainene, care se realizează zilele acestea printr-o contraofensivă ucraineană de proporții, Kievul urmărește „să nu i se mai permită Rusiei să continue ocupaţia foarte lentă pe care a început-o în 2014”.

El a mai spus că, din motive evidente, nu poate da informații despre viitoarele lor operațiuni, dar un lucru e sigur: „Vom continua ușor să înaintăm constant”.

„De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre ”procesul de la Minsk”. Vreau ca lumea să înţeleagă că sunt lucruri diferite o rezolvare diplomatică şi ”Minsk 2-3-5-10”. ”Minsk” este o bucată de hârtie goală ce oferă Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”, a explicat Volodimir Zelenski.

El a mai ținut să sublinieze că Ucraina nu va negocia „cu cei care dau ultimatumuri”.

Acordurile de la Minsk au reprezentat o primă încercare de a încheia conflictul din Donbas, estul Ucrainei, printr-un armistițiu. Conflictul a continuat, însă, fiind alimentat de Rusia. Ulterior, Vladimir Putin a invocat așa-zise rele tratamente aplicate de ucraineni vorbitorilor de rusă din estul țării drept unul dintre pretextele pentru a o invada.

Zelenski: Societatea nu vrea să discute cu teroriștii

Recent, președintele ucrainean , la cea de-a 17-a întâlnire a Strategiei europene de la Yalta, de ce negocierile cu Rusia nu sunt acum posibile.

„Vrem să punem capăt războiului, dar spațiul și oportunitățile s-au schimbat. Societatea nu vrea să discute cu teroriștii. Deși se poate comunica chiar și cu teroriștii, pentru că ei știu ce vor. (…)

Pentru ca noi să deschidem un culoar diplomatic cu ei, trebuie să dea dovadă de voință politică, că sunt gata să dea înapoi teritoriul care nu le aparține”, a spus Volodimir Zelenski.

De cealaltă parte, Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a transmis că țara sa va cere

Zelenski: Rusia însăşi ne-a garantat securitatea. Şi acum încearcă să ne distrugă

De altfel, liderul de la Kiev a explicat încă de la începutul conflictului de ce tratatele când vine vorba de Rusia.

În martie, de exemplu, el s-a referit la problema Memorandumului de la Budapesta, prin care Ucraina a renunţat în mod voluntar la armamentul nuclear, iar în schimb Rusia, Marea Britanie şi SUA au garantat suveranitatea ţării.

„Greşeala a fost că semnatarii au încălcat termenii Memorandumului de la Budapesta… Atacul lui Putin trimite un semnal întregii lumi: garanţiile nu funcţionează, chiar şi atunci când cele mai puternice state din lume le-au semnat. Rusia însăşi ne-a garantat securitatea. Şi acum încearcă să ne distrugă. în ? De aceea, pedepsirea severă a Rusiei ar însemna restabilirea puterii dreptului internaţional. Occidentul este capabil de asta”, a explicat Volodimir Zelenski, la acea vreme.