ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că are trei potențiale surse de finanțare pentru achizițiile Tomahawk, dacă acestea vor fi aprobate. Este vorba despre programul PURL al NATO, un „Mega Deal” negociat cu Statele Unite și activele rusești înghețate.

Cele trei surse de finanțare

Zelenski a vorbit despre cele trei posibile surse de finanțare în timpul unui briefing de presă comun cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, conform .

„O opțiune este programul NATO PURL [Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina]. Prin acest mecanism, NATO achiziționează diferite tipuri de arme de la SUA cu fonduri proprii și apoi ne transferă ceea ce avem nevoie”, a spus Zelenski.

„A doua opțiune este o achiziție directă prin Mega Deal. Este o întreprindere mare și mai este încă un drum de parcurs”, a adăugat.

Liderul ucrainean a mai spus că fondurile din activele rusești înghețate ar putea fi folosite și pentru achiziții de Tomahawk.

„Aceasta este cu siguranță o opțiune bună”, a spus el. Zelenski a subliniat, de asemenea, că este încă prea devreme pentru a discuta cantitățile exacte sau termenii potențialelor livrări.

Ce spune Trump despre rachete

Președintele american Donald Trump ia în considerare să trimită rachete Tomahawk Ucrainei, dacă Rusia refuză să urmărească o înțelegere pașnică.

Recent, americanul a fost întrebat la Air Force One dacă va trimite Tomahawk în Ucraina. El a răspuns „Vom vedea… s-ar putea”, conform . El a mai spus că aceste rachete constituie „o nouă etapă de agresiune” în războiul cu Rusia.

„Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: +Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk+”, a mai declarat Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu preşedintele rus. „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”, a adăugat el.