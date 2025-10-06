Liderul ucrainean Volodomir Zelenski a criticat Occidentul după ultimul al Rusiei care a avut semnificative. Președintele a fost nemulțumit de lipsa unor răspunsuri clare din partea lumii la tot ce se întâmplă.

Mesajul lui Zelenski

„În noaptea aceasta, Ucraina a fost din nou supusă unui atac combinat rus – mai mult de 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac”, a menționat Zelenski, pe pagina de , duminică.

Rușii „au lovit cu rachete de croazieră, cu > și, printre altele, cu >. Regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjea, Cernihiv, Sumî, Harkiv, Herson, Odesa și Kirovohrad au fost vizate.

„Până în prezent, se știe despre aproximativ 10 persoane care au fost rănite în urma atacului. Din păcate, cinci persoane au decedat. Condoleanțe sincere tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma acestui act de teroare”, a mai transmis președintele.

„În prezent, acolo unde este necesar, continuă lucrările de salvare și de reconstrucție. Primesc constant rapoarte de la ministrul de interne Ihor Klimenko și de la ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor Oleksii Kuleba, de la conducătorii administrațiilor militare regionale și de la președintele „Naftogaz” Serhii Koretsky”, a adăugat.

„America și Europa trebuie să acționeze”

Liderul ucrainean spune că America și Europa trebuie să acționeze într-un fel pentru a pune presiune pe Vladimir Putin.

„Astăzi rușii au lovit din nou infrastructura noastră, tot ceea ce asigură o viață normală pentru oameni. Este nevoie de mai multă protecție, de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea antiaeriană, pentru a face ca terorismul aerian să nu mai aibă sens”, a scris Zelenski, pe Facebook.

„O încetare unilaterală a focului în aer este posibilă și doar aceasta poate deschide calea către adevărata diplomație. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l constrânge pe Putin să se oprească”, a adăugat liderul ucrainean.