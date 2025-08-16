Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe platforma X că a discutat îndelung cu Donald Trump despre pașii următori după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin în Alaska.

Liderul ucrainean a subliniat că pacea nu poate fi o simplă oprire temporară a războiului, ci un acord real, care să includă eliberarea prizonierilor și a civililor răpiți de Rusia, returnarea copiilor deportați și garanții de securitate garantate de SUA și Europa.

Cuprins:

Care sunt condițiile lui Zelenski de pace

Ce spune președintele Ucrainei despre presiunea asupra Rusiei

Ce a discutat Zelenski cu Trump astăzi

Cum este Europa pentru liderul de la Kiev

Zelenski a precizat că un acord de pace trebuie să pună capăt imediat violențelor de pe front, atacurilor aeriene, dar și a asupra infrastructurii portuare a .

În plus, el a mai menționat și că toate persoanele aflate în captivitate, fie prizonieri de război, fie civili, trebuie eliberate.

„Mii de oameni ai noștri rămân în captivitate – toți trebuie aduși acasă. Copiii răpiți de Rusia trebuie să fie aduși. Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invazii”, a scris Volodimir Zelenski, într-un mesaj pe .

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions. Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Ce spune președintele Ucrainei despre presiunea asupra Rusiei

Președintele Ucrainei a spus din nou că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută atâta timp cât agresiunea persistă.

El a accentuat că sancțiunile sunt un instrument eficient și că acestea ar trebui să fie aplicate în absența unui progres în cadrul negocierilor.

„Am spus președintelui Trump că sancțiunile trebuie consolidate dacă nu există o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite un sfârșit onest al războiului. Sancțiunile sunt un instrument eficient” , a mai spus liderul de la Kiev

Ce a discutat Zelenski cu Trump astăzi

Anterior, Zelenski a spus că a avut o discuție de mai bine de o oră și jumătate cu Trump, din care o oră a fost în format bilateral.

Cei doi au vorbit despre propunerea liderului american de a organiza o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia.

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală. Problemele-cheie trebuie discutate la nivel de lideri, iar acest format este unul potrivit. Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington pentru a discuta toate detaliile legate de oprirea uciderilor și a războiului” , a scris Volodimir Zelenski, anterior într-un mesaj pe X

Cum este Europa pentru liderul de la Kiev

Zelenski a mulțumit liderilor europeni pentru sprijin, spunând că implicarea lor este benefică pentru garanții de securitate fiabile și pe termen lung, atât pentru Ucraina, cât și pentru continentul european.

„Este important ca europenii să fie implicați la fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Salut declarația importantă de astăzi a liderilor europeni care ne întărește poziția”, a încheiat acesta.