Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un cadru de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat săptămâna viitoare.

Discuțiile cu aliații continuă pentru a stabili un mecanism eficient care să prevină viitoare agresiuni rusești, informează Agerpres, citând .

Președintele Zelenski a declarat joi că a discutat pe larg despre garanțiile de securitate cu omologul său turc, Tayyip Erdogan, după ce un atac masiv din partea Rusiei a dus la moartea a cel puțin 19 persoane în Kiev în noaptea trecută, informează Reuters.

El a menționat: „Consilierii pentru securitate națională lucrează acum la fiecare componentă specifică, iar întregul cadru va fi prezentat pe hârtie săptămâna viitoare”.

Acesta a declarat că toate detaliile garanțiilor de securitate vor fi incluse în documentația oficială săptămâna viitoare.

Zelenski a spus că ministrul turc al apărării va participa la discuții pentru a explora posibila implicare a Turciei în asigurarea securității, în special în Marea Neagră.

Rustem , șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost în vizită în , joi, pentru a discuta despre garanțiile de securitate și cooperarea bilaterală în domeniul apărării, conform unei postări pe Facebook.

Turcia a primit cu bine discuțiile despre garanțiile de securitate și a afirmat că va sprijini orice inițiativă care vizează asigurarea unei păci în Ucraina.

Deși a menționat că ar putea lua în considerare implicarea în inițiativele de pace dacă va exista un cadru bine stabilit, Turcia nu s-a angajat public la un plan de sprijin până în prezent.