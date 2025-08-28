B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni

Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 20:54
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Sursa foto:: Hepta - Zuma Press / POU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un cadru de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat săptămâna viitoare.

Discuțiile cu aliații continuă pentru a stabili un mecanism eficient care să prevină viitoare agresiuni rusești, informează Agerpres, citând Reuters.

Cuprins:

  • Discuțiile cu aliații și dialogul cu Turcia
  • Implicarea Turciei și discuțiile bilaterale

Discuțiile cu aliații și dialogul cu Turcia

Președintele Zelenski a declarat joi că a discutat pe larg despre garanțiile de securitate cu omologul său turc, Tayyip Erdogan, după ce un atac masiv din partea Rusiei a dus la moartea a cel puțin 19 persoane în Kiev în noaptea trecută, informează Reuters.

El a menționat: „Consilierii pentru securitate națională lucrează acum la fiecare componentă specifică, iar întregul cadru va fi prezentat pe hârtie săptămâna viitoare”.

Acesta a declarat că toate detaliile garanțiilor de securitate vor fi incluse în documentația oficială săptămâna viitoare.

Implicarea Turciei și discuțiile bilaterale

Zelenski a spus că ministrul turc al apărării va participa la discuții pentru a explora posibila implicare a Turciei în asigurarea securității, în special în Marea Neagră.

Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost în vizită în Turcia, joi, pentru a discuta despre garanțiile de securitate și cooperarea bilaterală în domeniul apărării, conform unei postări pe Facebook.

Turcia a primit cu bine discuțiile despre garanțiile de securitate și a afirmat că va sprijini orice inițiativă care vizează asigurarea unei păci în Ucraina.

Deși a menționat că ar putea lua în considerare implicarea în inițiativele de pace dacă va exista un cadru bine stabilit, Turcia nu s-a angajat public la un plan de sprijin până în prezent.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Externe
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Externe
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Externe
Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Externe
Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
Externe
Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Externe
Țara care oferă gratuit cremă de protecție solară pentru toți cetățenii. Care este scopul
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Externe
Kiev: Atac masiv cu drone și rachete rusești. Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Externe
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Externe
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Ultima oră
22:25 - Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
21:55 - Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
21:28 - Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
21:27 - Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
20:33 - Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
20:24 - Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
19:54 - Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
19:43 - Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
19:23 - Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
18:54 - Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului