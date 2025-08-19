B1 Inregistrari!
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA

Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA

19 aug. 2025, 10:13
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Yuri Gripas - Pool via CNP

Zelenski a revenit la Washington, acolo unde, în urmă cu câteva luni, tot în cadrul unei întâlniri oficiale cu Donald Trump, președintele ucrainean a fost pus la zid de un jurnalist pentru că nu purta costum. Acum, liderul de la Kiev nu doar că a purtat o ținută mai elegantă decât cea de la întâlnirea precedentă, dar a avut grijă să-i plăteasă cu aceeași monedă reporterului Brian Glenn.

 

Cuprins:

  1. Ce compliment i-a făcut Brian Glenn lui Zelenski, în timpul întâlnirii de la Washington
  2. Cum i-a răspuns Zelenski jurnalistul american

Ce compliment i-a făcut Brian Glenn lui Zelenski, în timpul întâlnirii de la Washington

Relația tensionată dintre Volodimir Zelenski și Brian Glenn a început în luna februarie, atunci când jurnalistul l-a criticat pe președintele ucrainean pentru ținuta purtată la întâlnirea cu Donald Trump și alți oficiali americani, din Biroul Oval. La momentul respectiv, discuția a degenerat într-o ceartă, iar agenda ulterioară a trebuit suspendată.

Acum, Volodimir Zelenski a corectat aspectele asupra cărora i-a fost atrasă atenția și a profitat de prezența lui Brian Glenn pentru a-și lua revanșa. Jurnalistul a fost cel care a inițiat dialogul, tot cu o remarcă referitoare la ținuta liderul ucrainean.

„Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta”, a spus Glenn, potrivit EFE, citat de Cancan.

Cum i-a răspuns Zelenski jurnalistul american

Ei bine, replica lui Volodimir Zelenski a reușit nu doar să îl răzbune pe președintele ucrainean, dar și să stârnească râsul oamenilor prezenți în Birou Oval.

„Văd că dumneavoastră purtați același costum ca ultima dată când ne-am întâlnit”, a spus Volodimir Zelenski.

La prima întâlnire dintre Trump și Zelenski la Washington, președintele american și echipa sa i-au adus nenumărate critici liderului de la Kiev, atât pentru modul în care s-a prezentat, cât și pentru modul în care a răspuns atacurilor rusești, spunându-i că este responsabil de război într-o foarte mare măsură. În schimb, întâlnirea de luni dintre cei doi s-a desfășurat cu totul diferit, iar atmosfera a fost una amiabilă și lipsită de tensiuni.

