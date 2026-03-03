Președintele ucrainean a afirmat că Ungaria a refuzat o ofertă a Croației de a furniza petrol, în contextul tensiunilor legate de conducta Drujba. Declarațiile vin pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene și al schimbului de acuzații dintre și Budapesta privind tranzitul țițeiului rusesc.

Oferta Croației și refuzul Ungariei

Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu premierul croat Andrej Plenković despre posibilitatea furnizării de petrol către Ungaria și Slovacia, scrie Adevărul.

„M-am întâlnit cu premierul Croației, Andrej Plenković. Mi-a arătat că este pregătit să asigure cantitatea [de petrol] necesară anual Slovaciei și Ungariei, de altfel. A spus că Orban pur și simplu nu vrea cu adevărat să îl cumpere”, a declarat Zelenski.

În opinia liderului ucrainean, motivul ar fi unul strict economic: „Pentru că aici este prețul european, iar acolo este prețul rusesc. Atât. Cu alte cuvinte, cineva face bani. Se știe cine”.

Premierul ungar Viktor Orbán a cerut anterior, într-o scrisoare deschisă adresată lui Zelenski, redeschiderea imediată a conductei Drujba.

Conducta Drujba, în centrul disputei

Tensiunile dintre cele două state sunt legate de funcționarea conductei Drujba, utilizată pentru transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia.

Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat de două ori pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei, acuzând Budapesta că a denaturat poziția Ucrainei privind conducta și că a formulat acuzații false la adresa Kievului.

Președintele Consiliului European, António Costa, și Zelenski au convenit ca Ucraina să evalueze, în zilele următoare, cât timp ar fi necesar pentru repararea conductei, avariată în urma atacurilor Rusiei.

La 27 ianuarie, forțele ruse au lovit infrastructura energetică din regiunea Liov. O dronă ar fi putut atinge un segment al conductei utilizate pentru livrarea petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia. Compania ucraineană Naftogaz a confirmat atacul, fără a preciza exact ce a fost avariat, menționând doar că a fost al 15-lea atac asupra instalațiilor sale într-o singură lună.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a reamintit Ungariei că problemele privind tranzitul petrolului rusesc au fost provocate de agresiunea Moscovei și de loviturile asupra infrastructurii conductei, acuzații la care Budapesta nu a răspuns public.

Măsuri de retorsiune

Ungaria a suspendat exporturile de motorină către Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol prin Drujba.

Mai mult, Budapesta a anunțat că ia în calcul oprirea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, dacă livrările de petrol rusesc nu vor fi reluate.