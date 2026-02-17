B1 Inregistrari!
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei

Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 14:25
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul de amploare lansat de Rusia în noaptea de luni spre marți, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de discuții de pace programate la Geneva. Liderul de la Kiev a transmis că diplomația nu poate funcționa fără presiuni suplimentare asupra Moscovei, inclusiv prin sancțiuni și sprijin militar consolidat pentru Ucraina.

Atac combinat cu sute de drone și rachete

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, armata rusă a utilizat aproximativ 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri în atacul din cursul nopții. Zelenski a descris ofensiva drept un atac combinat, „calculat deliberat” pentru a provoca daune majore infrastructurii energetice, scrie Agerpres.

La Odesa, zeci de mii de persoane au rămas fără apă curentă și electricitate în urma loviturilor asupra rețelelor energetice. De asemenea, mai multe clădiri au fost avariate, iar infrastructura feroviară a suferit distrugeri.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 25 dintre cele 29 de rachete și 367 din cele 396 de drone lansate. Cu toate acestea, patru rachete balistice și 18 drone au lovit 13 ținte diferite de pe teritoriul Ucrainei.

Apel la sancțiuni și presiuni suplimentare

Zelenski a reiterat că nu poate exista un acord de pace fără ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru atacurile sale.

„Diplomația noastră va fi eficientă numai dacă există justiție și forță”, a transmis președintele ucrainean pe rețelele sociale.

La rândul său, ministrul de externe Andrii Sîbiga a acuzat Moscova că subminează eforturile de pace supervizate de SUA prin lansarea atacului chiar înaintea discuțiilor tripartite Ucraina-Rusia-SUA de la Geneva. Oficialul ucrainean a cerut noi sancțiuni, inclusiv măsuri împotriva așa-numitei „flote fantomă” ruse, folosită pentru a eluda restricțiile privind exporturile de petrol.

Reacția Moscovei

Ministerul rus al Apărării a confirmat efectuarea unui „atac masiv” asupra facilităților militar-industriale și energetice ale Ucrainei.

În contextul negocierilor de pace, Kievul susține că presiunea internațională trebuie intensificată pentru a determina Moscova să trateze diplomația cu seriozitate și pentru a preveni noi atacuri asupra infrastructurii civile.

