Zeci de miliarde dolari au fost aprobate de Congresul SUA sub formă de asistenţă militară, economică şi umanitară pentru ucraineni; după mai bine de 200 de zile de război, mai multe medii conservatoare influente de peste ocean demarat presiuni puternice pe lângă membrii Congresului pentru a stopa suplimentarea .

Toate acestea, conform , după ce Casa Albă a anunțat recent că .

Marcus Stanley, director de advocacy la Quincy Institute for Responsible Statecraft, a prezis că democrații progresiști – care de mult timp s-au declarat împotriva implicării Statelor Unite în războaie costisitoare care durează ani de zile – ar putea începe să pună la îndoială modul în care se va termina războiul dintre Kiev și Moscova, conform .

După anunțul suplimentării, grupuri conservatoare influente precum Heritage Action și Concerned Veterans for America au solicitat congresmanilor să respingă cererea pentru ajutor suplimentar, pe baza unor .

SUA, lovită la rândul ei de criza globală

„Aceste cereri de finanțare ignoră preocupările poporului american, iar președintele Biden refuză să răspundă la întrebările de bază privind responsabilitatea fiscală și oportunitatea cererilor sale de finanțare”, a declarat Jessica Anderson, directorul executiv al Heritage Action.

„Poporul american s-a săturat de consensul politicii neoconservatoare care cere ca miliarde din dolari din banii contribuabililor să fie cheltuiți pentru a apăra integritatea granițelor Ucrainei atunci când nu pot fi găsite resursele și administrația pentru a le rezolva pe ale noastre. Acest nou pachet va prelungi o luptă căreia îi lipsește o influență americană, permițând aliaților regionali să se sustragă încă o dată de la responsabilitățile de securitate” a menționat la rândul său, Russ Vought, președintele Center for Renewing America și fost director al Office of Management and Budget.

Miza războiul din Ucraina afectează stabilitatea globală

Majoritatea americanilor doresc ca Statele Unite să continue să susțină Ucraina, potrivit mai multor sondaje: 7 din 10 americani vor însă ca Pentagonul să trimită resurse trupelor care luptă împotriva Rusiei, potrivit unui sondaj din iulie realizat de

Un alt sondaj global realizat în 22 de țări al , relevă că peste 60% dintre respondenți au considerat că războiul dintre Ucraina și Rusia este „o confruntare între democrație și autoritarism.”