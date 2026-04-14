Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 11:20
Volodimir Zelenski Sursa foto: X
  1. Operațiune fără infanterie umană
  2. Creșterea utilizării tehnologiei militare autonome

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o premieră în războiul din Ucraina, susținând că o poziție inamică a fost capturată exclusiv cu ajutorul sistemelor robotice terestre și al dronelor, fără implicarea directă a forțelor terestre. Iată despre ce este vorba!

Operațiune fără infanterie umană

Potrivit liderului de la Kiev, este pentru prima dată de la începutul conflictului când o astfel de acțiune militară a fost realizată integral cu platforme fără pilot. Operațiunea ar fi fost desfășurată fără participarea infanteriei și fără pierderi în rândul trupelor ucrainene, scrie Adevărul.

Zelenski a descris momentul ca pe un pas important în transformarea modului în care este purtat războiul, subliniind rolul tot mai important al tehnologiilor autonome pe linia frontului.

„Viitorul este deja pe linia frontului – iar Ucraina îl construiește. Acestea sunt sistemele noastre robotice terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot – sisteme terestre și drone. Ocupanții s-au predat, iar operațiunea a fost realizată fără infanterie și fără pierderi de partea noastră”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia și celelalte sisteme noastre robotice terestre au efectuat deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni. Cu alte cuvinte, peste 22.000 de vieți au fost salvate, deoarece un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf pusă în slujba celei mai importante valori – viața umană”, a adăugat.

Creșterea utilizării tehnologiei militare autonome

Declarațiile vin în contextul în care Ucraina a intensificat utilizarea dronelor și a sistemelor autonome în operațiunile militare.

Aceste tehnologii sunt folosite tot mai frecvent pentru a reduce pierderile umane și pentru a crește eficiența pe câmpul de luptă.

Citește și...
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Externe
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Externe
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Externe
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Externe
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR
Externe
Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR
Un fost șef CIA cere demiterea lui Trump pentru că e „clar dezechilibrat” și de o „incompetență flagrantă” (VIDEO)
Externe
Un fost șef CIA cere demiterea lui Trump pentru că e „clar dezechilibrat” și de o „incompetență flagrantă” (VIDEO)
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Externe
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
Externe
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Externe
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
Externe
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
