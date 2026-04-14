Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o premieră în războiul din Ucraina, susținând că o poziție inamică a fost capturată exclusiv cu ajutorul sistemelor robotice terestre și al , fără implicarea directă a forțelor terestre. Iată despre ce este vorba!

Operațiune fără infanterie umană

Potrivit liderului de la Kiev, este pentru prima dată de la începutul conflictului când o astfel de acțiune militară a fost realizată integral cu platforme fără pilot. Operațiunea ar fi fost desfășurată fără participarea infanteriei și fără pierderi în rândul trupelor ucrainene, scrie Adevărul.

Zelenski a descris momentul ca pe un pas important în transformarea modului în care este purtat războiul, subliniind rolul tot mai important al tehnologiilor autonome pe linia frontului.

„Viitorul este deja pe linia frontului – iar Ucraina îl construiește. Acestea sunt sistemele noastre robotice terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot – sisteme terestre și drone. Ocupanții s-au predat, iar operațiunea a fost realizată fără infanterie și fără pierderi de partea noastră”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia și celelalte sisteme noastre robotice terestre au efectuat deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni. Cu alte cuvinte, peste 22.000 de vieți au fost salvate, deoarece un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf pusă în slujba celei mai importante valori – viața umană”, a adăugat.

Creșterea utilizării tehnologiei militare autonome

Declarațiile vin în contextul în care Ucraina a intensificat utilizarea dronelor și a sistemelor autonome în operațiunile militare.

Aceste tehnologii sunt folosite tot mai frecvent pentru a reduce pierderile umane și pentru a crește eficiența pe câmpul de luptă.