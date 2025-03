Zi dureroasă în Macedonia de Nord. Victimele incendiului din club au fost înmormântate

Cele 59 de victime ale incendiului din au fost conduse, astăzi, pe ultimul drum.

Funeraliile au fost conduse de arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe a și au început joi la orele prânzului, la capela cimitirului Kocani, conform

Străzile orașului erau goale, joi dimineața, și păzite de polițiști, iar angajații municipali curățau asfaltul și trotuarele.

În centrul orașului a fost instalat un cort cu o carte de condoleanțe care este umplută în fiecare zi de mesaje, iar trecătorii depuneau flori și lumânări în fața fotografiilor victimelor.

A Nation in Mourning, North Macedonia Holds Mass Funerals for Young Victims of Nightclub Fire

