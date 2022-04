Ziua 52 de război în Ucraina: Peste 3000 de soldați ucraineni au murit. Pierderi mult mai mari a suferit armata rusă (VIDEO)

Bombardamentele continuă în Ucraina și în cea de-a 52-a zi de război. Sâmbătă dimineața, mai multe explozii au răsunat în Kiev și Lviv. Președintele Volodimir Zelenski a prezentat vineri seară un bilanț al pierderilor umane din armata ucrainene. Între 2.500 și 3.000 de soldați ucraineni au fost uciși în cele șapte săptămâni de la invazie. Alți 10.000 de luptători ucraineni au fost răniți. Zelenski nu a vorbit numărul victimelor civile, potrivit

Potrivit estimărilor ucrainenilor, între 19.000 și 20.000 de soldați ruși au murit pe fronturi. Moscova a declarat luna trecută că 1.351 de soldați ruși au fost uciși și 3.825 au fost răniți.

Zelenskiy a precizat că situația militară din sud și est este „încă foarte dificilă”.

„Succesele armatei noastre pe câmpul de luptă sunt important din punct de vedere istoric. Totuși, nu suficient pentru a curăța pământul nostru de ocupanți. Îi vom mai învinge”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut un apel la președintele american Joe Biden pentru ca Statele Unite să declare Rusia drept „stat terorist”. Reprezentații Casei Albe au transmis că vor continua să pună presiune pe regimul de la Kremlin pentru a înceta ofensiva militară.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj optimist prin intermediul unui videoclip, în care înceacră să ridice moralul armatei: „Luptăm pentru prima zi de pace!”

