Acasa » Externe » Irak: Ambasada SUA din Zona Verde, asediată de protestatari după uciderea lui Khamenei (VIDEO)

Irak: Ambasada SUA din Zona Verde, asediată de protestatari după uciderea lui Khamenei (VIDEO)

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 12:20
Irak: Ambasada SUA din Zona Verde, asediată de protestatari după uciderea lui Khamenei (VIDEO)
sursa foto: X/WorldBriefX
Cuprins
  1. Zona Verde sub asediu: Protestatarii atacă Ambasada SUA
  2. Guvernul irakian condamnă „actul de agresiune flagrant”
  3. Confirmarea morții lui Khamenei prin dovezi de la locul impactului

Zona Verde din Bagdad, perimetrul  unde se află Ambasada SUA, a fost luată sub asediu duminică dimineața de sute de protestatari revoltați.

Manifestanții au încercat să pătrundă cu forța în incinta clădirii americane ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Un videoclip obținut de CNN arată protestatarii și forțele de securitate irakiene ciocnindu-se violent pe podul 14 iulie, care duce direct către porțile ambasadei. În imagini se pot vedea explozii și fum, în timp ce forțele de ordine încearcă să suprime asaltul.

Zona Verde sub asediu: Protestatarii atacă Ambasada SUA

Asaltul asupra ambasadei a creat o stare de haos în capitala irakiană. Tensiunile s-au extins rapid și în sudul țării, în provinciile Dhi Qar și Basra, unde mulțimi de oameni merg pe străzi și scandează împotriva Washingtonului și flutură steaguri iraniene.

Guvernul irakian a reacționat oficial declarând trei zile de doliu național. Purtătorul de cuvânt Bassem al-Awadi a condamnat atacul comis de SUA și Israel, numindu-l un act de agresiune flagrant care încalcă toate normele internaționale.

Guvernul irakian condamnă „actul de agresiune flagrant”

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Bassem al-Awadi, a prezentat poziția oficială a statului irakian în urma evenimentelor de la Teheran. Acesta a criticat dur intervenția militară coordonată de Statele Unite și Israel, catalogând-o drept o încălcare gravă a regulilor internaționale.

„Cu profundă tristețe, prezentăm condoleanțele noastre nobilului popor iranian şi întregii lumi musulmane”, după moartea lui Ali Khamenei în urma „unui act de agresiune flagrant”, a declarat purtătorul de cuvânt Bassem al-Awadi.

Confirmarea morții lui Khamenei prin dovezi de la locul impactului

Certitudinea că regimul de la Teheran a rămas fără lider a venit abia după ce armata israeliană a obținut dovezi clare de la locul impactului. Conform surselor citate de Canalul 12 din Israel, „o fotografie a cadavrului a fost arătată lui Netanyahu și Trump” pentru a confirma succesul misiunii. Lista șefilor eliminați a fost publicată treptat, confirmând moartea unuia dintre cei mai longevivi dictatori ai lumii. Această lovitură decisivă a fost pregătită timp de luni de zile, fiind declanșată exact în momentul în care comandanții iranieni s-au adunat pentru a planifica următoarele mișcări în conflictul regional.

