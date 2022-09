A fost lansat iPhone 14, telefonul de ultimă generație de la Apple / Cât costă și ce particularități are

Miercuri a fost lansat iPhone 14, telefonul de ultimă generație de la Apple, încă din luna august. Noul smartphone are un ecran de 6,1 inci, în timp ce celălalt model, iPhone 14 Plus, este mai mare, fiind conceput cu un ecran de 6,7 inci, notează

Alături de cele două telefoane, Apple a lansat și căști sau smartwatch-uri, toate încorporate cu funcții inedite, existente în premieră pe piața noilor echipamente.

In Pics | series launched; prices start from ₹79,900

All you need to know

— Hindustan Times (@htTweets)