Apple ar urma să scadă prețurile la smartphone-uri, după ofensiva Xiaomi. iPhone 13 va fi lansat în toamnă

De la an la an, marii jucători din industria tech ies în piață cu produse care mai de care mai spectaculoase și mai performante. Apple, Samsung și Xiaomi dețin supremația. Primul brand menționat, care a pierdut în ultimul an din popularitate, promite un nou smartphone se senzație, iPhone 13.

Noul device ar urma să fie anunțat oficial la jumătatea lunii viitoare și după câteva săptămâni, ar urma să ajungă și în magazine. Pe forumuri au început deja discuțiile despre specificațiile iPhone 13, cu referire la performanțele camerei foto, ale memoriei RAM și diverse opțiuni inovatoare. Până în acest moment, Apple nu a dezvăluit nimic în avans, niciun detaliu tehnic, la fel ca de fiecare dată.

Ce preț ar putea avea noul telefon Apple

Prețul ar putea fi o surpriză plăcută pentru utilizatori, potrivit unor surse citate de CNET. Tariful noului smartphone ar putea fi mai mic decât al celui lansat de Apple în 2020, iPhone 12. Modelul din 2020 a avut un preț de 799 de dolari, varianta mini, modelul de bază.

Dacă va trage de preț în jos și Apple, rămâne de văzut. Samsung și Google au procedat astfel pentru modelele Galaxy S20 FE și Pixel 5. Samsung Galaxy S21 scos la vânzare în ianuarie a avut un preț mai mic cu aproximativ 200 de dolari față de predecesorul său. De asemenea, politica de prețuri foarte atrăgătoare a chinezilor de la Xiaomi ar putea reprezenta un motiv suficient de bun pentru cei mai scumpi, cei de la Apple, să plafoneze sau să scadă prețurile.

Apple, întrecut de Xiomi, în 2021

În 2021, Xiaomi a luat fața celor de la Apple și a trecut pe locul al doilea în topul producătorilor de smartphone-uri, la nivel mondial, potrivit companiei de cercetare Canalys.

Samsung este lider mondial, cu o cotă de piață de 19%. Xiaomi are o „felie” de 17% din livrările mondiale de smartphone, iar Apple, 14%. Vivo și Oppo amenință, de asemenea, locul al treilea, deținut de producătorul american.

Chinezii de la Xiaomi au reușit creșterea spectaculoasă după ce în ultimele luni au înregistrat cu 83% mai multe telefoane inteligente vândute, în timp ce creșterea Apple a fost de doar 1%.