Booking.com a confirmat un nou incident de securitate care a vizat platforma de rezervări folosită de milioane de turiști. Compania spune că persoane neautorizate au accesat anumite informații legate de rezervări, fără a compromite datele financiare.

Ce informații au fost accesate în urma atacului

Platforma cu sediul central la Amsterdam a transmis că a detectat activitate suspectă și a intervenit imediat după identificarea problemei. Oficialii companiei susțin că au limitat rapid incidentul și au început notificarea utilizatorilor afectați, transmite .

„După descoperirea activității, am luat măsuri pentru a limita problema”, a precizat platforma. „Am actualizat codul PIN pentru aceste rezervări și i-am informat pe oaspeții noștri”, se mai arată în comunicat.

Booking.com nu a spus câte persoane au fost afectate, însă a recunoscut că atacatorii au avut acces la anumite date personale asociate rezervărilor anterioare.

Ce date personale ar putea fi compromise

În mesajele trimise clienților vizați, compania avertizează că breșa ar putea include informații introduse în procesul de rezervare. Printre acestea se numără nume, adrese de e-mail, numere de telefon sau alte detalii oferite unităților de cazare.

„Pe baza constatărilor investigației noastre de până în prezent, informațiile accesate ar putea include detalii despre rezervare și nume, adrese de e-mail, adrese, numere de telefon asociate cu rezervarea și orice ați fi putut partaja cu unitatea de cazare”, au spus cei de la .

Reprezentanții companiei au insistat însă asupra unui punct esențial și au transmis că „informațiile financiare nu au fost accesate”.

Booking, din nou în atenția infractorilor online

Platforma gestionează peste 30 de milioane de proprietăți listate la nivel global și procesează un volum uriaș de rezervări zilnice. Tocmai această expunere o transformă într-o țintă atractivă pentru rețelele specializate în .

În ultimii ani, utilizatorii au reclamat tot mai multe tentative de înșelătorie, în care atacatorii cereau date de plată sub pretextul unor verificări înainte de călătorie.

Nu este nici primul incident major. În 2018, hackerii au folosit metode de phishing pentru a obține datele de conectare ale unor hoteluri din Emiratele Arabe Unite, apoi au accesat rezervările a peste 4.000 de clienți. Ulterior, Booking.com a primit o amendă de 475.000 de euro după ce a raportat cazul cu întârziere, relatează HotNews.