Interesul uriaș pentru inteligența artificială arată cât de rapid se schimbă obiceiurile utilizatorilor. Aceste tehnologii câștigă tot mai mult teren și devin parte din viața de zi cu zi. Totuși, în spatele entuziasmului, specialiștii vin și cu un avertisment.

De ce au devenit europenii dependenți de inteligența artificială

Europa trăiește o adevărată fascinatie pentru inteligența artificială, iar cele mai noi date confirmă clar acest fenomen. domină autoritar clasamentul descărcărilor din Uniunea Europeană, cu nu mai puțin de 64 de milioane de instalări. Acest rezultat îl plasează detașat pe primul loc.

Surpriza vine însă din China. Aplicația Temu a urcat spectaculos pe poziția a doua, cu aproape 44 de milioane de descărcări. Podiumul este completat de Threads, aplicația lansată de Meta, care a trecut de 27 de milioane de instalări. Aceasta atrage utilizatorii prin formatul său rapid, bazat pe texte scurte.

TikTok, liderul incontestabil din anii trecuți, a coborât abia pe locul patru. Este urmat de CapCut, aplicația de editare foto-video, și de Google Gemini, un alt nume puternic din zona inteligenței artificiale. În top se regăsesc și aplicații esențiale pentru viața de zi cu zi, precum WhatsApp, Vinted, dar și aplicațiile bancare sau cele ale marilor lanțuri de magazine.

Fenomenul este vizibil și în , unde ChatGPT a devenit parte din rutina zilnică pentru tot mai mulți oameni. „Românii sunt campioni mondiali şi interplanetari la 2 chestii: consumăm cel mai mult TikTok din lume şi consumăm cel mai mult Chat GPT din ce ştim, din Europa. Avem o lipsă de încredere incredibilă, iar cele două mega reţele sociale ne acoperă cumva gaura asta de stimă de sine”, a declarat un specialist în social media, notează observatornews.ro.

Cât de periculoasă poate deveni apropierea emoțională de inteligența artificială

Pe măsură ce devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, experții trag un semnal de alarmă important. Există tot mai multe situații în care oamenii, mai ales cei care se simt singuri sau vulnerabili, ajung să creeze o legătură emoțională cu aplicații precum ChatGPT.

Specialiștii avertizează că această apropiere poate avea consecințe serioase, pentru că un algoritm nu poate înlocui sprijinul uman real. În plus, utilizarea excesivă ar putea duce, în timp, la pierderea unor abilități practice și la o dependență tot mai mare de tehnologie. Datele confirmă amploarea fenomenului. Anul trecut, 64% dintre utilizatorii de inteligență artificială au fost tineri cu vârste de până la 24 de ani.