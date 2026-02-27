B1 Inregistrari!
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia

Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 11:12
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce presupune reducerea masivă de personal
  2. Care este strategia AI și financiară a companiei
  3. Ce arată contextul mai larg al pieței muncii din SUA

Block, compania fintech fondată de cofondatorul Twitter, pregătește una dintre cele mai ample restructurări din sectorul tehnologic. Decizia vine într-un context mai larg, în care inteligența artificială începe să schimbe fundamental modul de organizare a muncii.

Ce presupune reducerea masivă de personal

Grupul condus de Jack Dorsey intenționează să elimine peste 4.000 de posturi, dintr-un total de aproximativ 10.000 de angajați. Anunțul a fost primit pozitiv de investitori, acțiunile companiei crescând cu peste 25% în tranzacțiile after-hours de joi. Conducerea susține că restructurarea reflectă schimbări structurale profunde, generate de adoptarea accelerată a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Într-o scrisoare adresată acționarilor, Dorsey a explicat că „Instrumentele de inteligenţă au schimbat ce înseamnă să construieşti şi să conduci o companie. Deja vedem acest lucru intern”. El a adăugat că „O echipă semnificativ mai mică, folosind instrumentele pe care le construim, poate face mai mult şi mai bine. Iar capabilităţile acestor instrumente evoluează accelerat în fiecare săptămână.”

Mesajul său marchează una dintre cele mai directe recunoașteri din Silicon Valley ale faptului că AI poate înlocui o parte din forța de muncă umană.

Care este strategia AI și financiară a companiei

Spre deosebire de alte grupuri mari din tehnologie, Block a ales să lege deschis restructurarea de impactul inteligenței artificiale asupra modului de lucru. Jack Dorsey susține că „majoritatea companiilor sunt în întârziere” în a înțelege amploarea acestor schimbări și anticipează că multe vor face ajustări structurale similare în următorul an. Reducerile de personal vin, paradoxal, într-un context în care compania descrie performanța financiară din 2025 drept „puternică”, semnalând că decizia nu este dictată de dificultăți imediate, relatează Ziarul Financiar.

În același timp, Block a urmat o direcție distinctă în zona plăților digitale, mizând pe bitcoin, prin intermediul procesatorului său de plăți, Square. Strategia, promovată de Dorsey, un „maximalist bitcoin”, a generat însă pierderi după ce prețul criptomonedei a scăzut cu 23% în acest an. În contrast, alte companii din industrie au beneficiat de pe urma orientării către stablecoins, unde volumele de tranzacții au crescut semnificativ, pe fondul unui cadru de reglementare mai clar în Statele Unite.

Ce arată contextul mai larg al pieței muncii din SUA

Anunțul Block se înscrie într-un val mai amplu de concedieri, pe fondul temerilor că AI va afecta ocuparea forței de muncă. UPS, Dow, Nike și Home Depot au comunicat, la finalul lunii ianuarie, planuri de reducere a personalului, însumând aproximativ 52.000 de posturi. Deși datele recente privind locurile de muncă non-agricole au depășit așteptările, semnalele din mediul corporativ indică presiuni structurale persistente.

