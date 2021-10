HBO Max s-a lansat în Europa. Când ajunge în România

HBO Max, platforma de streaming a WarnerMedia, s-a lansat în Europa. Serviciile sale au ajuns deja în Andorra, Spania și țările scandinave și urmează și în restul țărilor.

HBO Max, lansat în Europa

În catalogul HBO Max se regăsesc serialele ”Game of Thrones” şi ”Sex and the City”, precum şi filmele Warner. Acestea vor fi disponibile la şase săptămâni după lansarea lor în cinematografe, se arată într-un comunicat citat de AFP.

După Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Spania şi Andorra, anul viitor vor urma alte 21 de ţări din Europa, inclusiv România, unde HBO are deja servicii. HBO Max va intra și pe piețe în care până acum nu era prezent, precum Turcia și Olanda.

Abonamentele propuse de HBO Max

HBO Max propune un abonament anual cu o economie de 30%.

Abonamentul va costa 8,80 de euro pe lună în Suedia şi Norvegia, 10,5 euro în Danemarca şi 8,99 euro în Spania şi Finlanda.

Pentru a atrage clienții, grupul oferă o promoție care durează o lună – o reducere de 50% la preţul lunar al abonamentului.

HBO Max a venit pe o piață deja aglomerată în care se găsesc Netflix, Disney+, Amazon Prime Video sau Apple.

Platforma de streaming a fost lansată iniţial în mai 2020, în SUA.