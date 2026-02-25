Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor

Instagram lansează o aplicaţie de Google TV, care oferă acces la clipurile video ale platformei pe televizoarele şi restul dispozitivelor care folosesc acest sistem de operare.

Conținutul Instagram, pe televizorul din living

Instagram își extinde platforma și lansează o aplicație dedicată pentru Google TV, oferind utilizatorilor posibilitatea de a urmări clipuri video direct pe televizoare și alte dispozitive compatibile cu acest sistem de operare.

Noua aplicație este axată în principal pe redarea conținutului video, inclusiv a clipurilor de tip Reels. Deși acestea sunt realizate în format vertical, specific telefoanelor mobile, ele pot fi vizionate acum și pe ecranele orizontale ale televizoarelor.

Conținutul este organizat pe categorii, precum umor sau muzică. La fel ca în cazul aplicaţiilor mobile, fluxurile de conţinut sunt personalizate cu ajutorul algoritmului, care afişează conţinut potrivit fiecărui utilizator în parte.

În plus, clipurile sunt redate automat, unul după altul, oferind o experiență de vizionare continuă, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului.

Aplicația include și funcții sociale de bază, precum aprecierea clipurilor, citirea comentariilor și distribuirea conținutului.

Pentru moment, aplicația este disponibilă doar în Statele Unite, însă lansarea marchează un nou pas în competiția directă cu , care oferă deja de mai mulți ani aplicații dedicate pentru televizoare.

Extinderea Instagram pe Google TV reflectă tendința tot mai accentuată a platformelor sociale de a se adapta la noile obiceiuri de consum, utilizatorii petrecând din ce în ce mai mult timp urmărind conținut video pe ecrane mari.