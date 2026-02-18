B1 Inregistrari!
Inteligența Artificială pe cale să se substituie gândirii umane. Cât va dura până când tehnologia va lua locul omului

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 18:29
Inteligența Artificială pe cale să se substituie gândirii umane. Cât va dura până când tehnologia va lua locul omului
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Avertisment despre Inteligența Artificială
  2. Cum acționează algoritmii

Inteligența Artificială va atinge, în cel mult cinci ani, capacitatea umană, avertizează directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis. Potrivit spuselor sale, în câțiva ani, tehnologia se va putea substitui inteligenței umane.

Avertisment despre Inteligența Artificială

Demis Hassabis a susținut un discurs la New Dehli, la summitul privind impactului AI, organizat în India. „AI Impact Summit 2026”, cel mai mare de până în prezent, este conceput ca o platformă pentru definirea echilibrului între inovaţia extremă şi securitatea oamenilor. În capitala Indiei s-au reunit peste 20 de şefi de stat şi 500 de lideri din industria tehnologică. Scopul este de a stabili asupra regulilor care vor guverna economia digitală.

Demis Hassabis este de păere că în următorii ani, Inteligența Artificială va avea capacitatea să se substituie gândirii umane, transmite agenţia EFE. El a atras atenția cu privire la evoluția accelerată a acestui tip de tehnologie.

„Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a afirmat directorul executiv al Google DeepMind.

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit „Testul Einstein”. Acesta urmărește să determine dacă o maşină dispune de o capacitate de inovare ştiinţifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate. Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativităţii generale, aşa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

„Conceptul constă în antrenarea unei AI cu toate informaţiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911”, a explicat el.

Cum acționează algoritmii

Reprezentantul diviziei care se ocupă cu Inteligența Artificială în cadrul Google a arătat că instrumentele actuale acționează ca experți enciclopedici. Aceștia nu au căpătat, încă, o dimensiune creativă reală. Acestea sunt limite pe care, crede Demis Hassabis, tehnologia le va depăși curând,

„Ele rezolvă doar ceea ce există deja şi nu generează noi ipoteze ştiinţifice de acest calibru”, a subliniat directorul executiv,

Pentru a atinge un astfel de obiectiv, este nevoie de combinarea capacităţii de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne. Hassabis a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esenţială a soluţiei finale. Acestea vor servi ca o hartă a modului în care funcţionează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învăţare avansată.

Odată tranziția aceasta făcută, tehnologia va deveni un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane.

