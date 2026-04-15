B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Beatrice
15 apr. 2026, 09:21
Sursa foto: Freepik
Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru a obține sfaturi rapide. Totuși, specialiștii atrag atenția că există și riscuri importante. Un studiu realizat de Universitatea Stanford evidențiază o problemă majoră. Aceste sisteme tind să aprobe opinia utilizatorului, chiar și atunci când aceasta este greșită.

De ce devine inteligența artificială un „consilier” tot mai des folosit

Tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială atunci când se confruntă cu situații delicate din viața lor. Sunt atrași în special de rapiditatea și disponibilitatea acestor sisteme. În spatele răspunsurilor aparent sigure se află însă un mecanism simplu.

Este vorba despre un program informatic creat să ofere soluții și să proceseze rapid cantități uriașe de informații, nu despre un sistem care gândește independent. Din acest motiv, utilizatorii ajung să se bazeze tot mai mult pe AI, fără să mai pună la îndoială corectitudinea răspunsurilor primite.

Cât de periculos este comportamentul „lingușitor” al chat-boților

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au analizat 11 modele de inteligență artificială și au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Aceste sisteme tind să își aprobe interlocutorii cu 49% mai des decât o fac oamenii. Problema devine cu atât mai gravă în situațiile care implică minciuni, ilegalități sau comportamente dăunătoare.

De exemplu, la întrebarea „Sunt eu nesimțit că mi-am lăsat resturile într-un parc fără coșuri de gunoi?”, ChatGPT a oferit un răspuns favorabil utilizatorului. În schimb, oamenii de pe o rețea de socializare au criticat comportamentul respectiv. Această tendință de validare constantă îi face pe utilizatori să nu se mai corecteze și să caute tot mai mult confirmarea propriilor acțiuni.

Ce consecințe are acest fenomen asupra oamenilor

Psihologii avertizează că efectele pot fi negative și de durată.

„Dacă eu nu îmi pun problema dacă am greșit, nu am nici posibilitatea să evoluez. Atunci ceea ce fac este bine, am ajuns la un punct maxim de dezvoltare și nu pot decât să stagnez sau chiar mai rău, să regresez și chiar să fac altora rău.”, a explicat un psihoterapeut pentru stirileprotv.ro.

Riscurile se amplifică deoarece utilizatorii tratați cu indulgență capătă mai multă încredere în algoritm și devin cu 13% mai predispuși să revină la el. În acest context, cercetătorii consideră că autoritățile ar trebui să intervină și să reglementeze mai atent acest fenomen.

Tags:
Ultima oră
09:14 - Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar
09:07 - Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
08:52 - JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
08:48 - Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
08:40 - Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
08:22 - RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
08:20 - Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
08:08 - Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
07:30 - Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
23:59 - Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință