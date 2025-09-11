iPhone 17 Air, cel mai subțire telefon Apple. Cât costă în România și ce surprize aduce noua gamă (VIDEO)

Pe 9 septembrie 2025, Apple a prezentat oficial la Park, în Cupertino, cea mai nouă generație de produse: iPhone 17, Apple Watch Series 11 și căștile AirPods Pro 3. Evenimentul a atras atenția fanilor din întreaga lume, dar „vedeta” serii a fost fără îndoială noul iPhone 17 Air, cel mai subțire și mai ușor smartphone produs vreodată de gigantul american.

Inspirat din linia ultra-subțire a MacBook Air, telefonul se remarcă printr-un design complet nou, de doar 5,5 milimetri grosime, un ecran OLED de 6,6 inci și specificații de top. Specialiștii îl descriu ca fiind „revoluționar”, însă prețul său va fi unul pe măsură, notează .

Cum arată noul iPhone 17 Air și ce îl face unic

iPhone 17 Air se diferențiază de restul seriei prin dimensiuni și greutate. Cu doar 5,5 mm grosime, devine cel mai subțire telefon din istoria Apple. Renunță la sistemele multi-cameră și vine cu o singură cameră principală de 48 MP, alături de o cameră frontală de 24 MP. Ecranul OLED de 6,6 inci are tehnologie ProMotion de 120 Hz, ceea ce îl face ideal pentru gaming și vizionare video la calitate înaltă.

Telefonul va funcționa exclusiv cu eSIM, compania renunțând definitiv la sloturile fizice pentru cartele. De asemenea, iPhone 17 Air vine cu o husă opțională cu baterie, care compensează autonomia mai redusă a unui telefon atât de subțire.

Cât costă iPhone 17 Air în SUA, Europa și România

Analiștii se așteaptă ca noua gamă să fie mai scumpă decât iPhone 16. Potrivit , majoritatea modelelor vor avea o creștere de preț de până la 200 de euro. Estimările arată astfel:

iPhone 17 – 799 dolari

iPhone 17 Air – 1.099 dolari

iPhone 17 Pro – 1.199 dolari

iPhone 17 Pro Max – 1.299 dolari

În Statele Unite, modelul de bază rămâne la prețul tradițional de 799 dolari, notează . În Europa însă, prețurile sunt de obicei mai mari, din cauza taxelor și TVA-ului. Astfel, iPhone 17 Air ar putea depăși pragul de 1.200 de euro.

Pentru România, estimările indică un preț de pornire de aproximativ 5.500 – 6.000 lei, în funcție de stocare și culoare. Modelele Pro și Pro Max ar putea ajunge chiar și la peste 10.000 lei, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu iPhone 16 Pro Max.

Ce diferențe sunt între modelele iPhone 17, 17 Pro și 17 Pro Max

Noua gamă iPhone 17 include patru variante: standard, Air, Pro și Pro Max. Modelele Pro și Pro Max vor beneficia de procesorul A19 Pro și de un sistem de cameră cu zoom îmbunătățit, fiind primele telefoane Apple capabile să filmeze la rezoluție 8K.

În schimb, iPhone 17 și iPhone 17 Air folosesc procesorul standard A19. Modelul Air impresionează mai degrabă prin designul său ultra-subțire decât prin performanțele foto-video, fiind dedicat celor care pun preț pe aspect și portabilitate.

Poate iPhone 17 Air să justifice prețul uriaș prin specificațiile sale

Design: ultra-subțire, 5,5 mm

Ecran: OLED, 6,6 inci, 120 Hz

Procesor: Apple A19

Memorie RAM: 12 GB

Camere: spate 48 MP, frontală 24 MP

Altele: eSIM, difuzor unic, husă opțională cu baterie

Această combinație îl face cel mai ușor și mai compact iPhone creat vreodată, dar și unul dintre cele mai scumpe.

Când va fi disponibil iPhone 17 în România

Lansarea oficială a avut loc pe 9 septembrie 2025, iar precomenzile vor fi disponibile începând de vineri, 12 septembrie. În România, modelele iPhone 17 vor ajunge în magazinele Orange, Vodafone și Digi la o săptămână după precomenzi, adică pe 19 septembrie.

iPhone 17 Air este fără îndoială cea mai mare surpriză a anului în materie de smartphone-uri. Cu un design spectaculos, specificații moderne și un preț pe măsură, se adresează celor care caută un telefon exclusivist, diferit de tot ce a produs Apple până acum. Fanii din România vor putea pune mâna pe el încă din luna septembrie, însă vor trebui să scoată din buzunar sume considerabile pentru a-l avea.