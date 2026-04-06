iPhone 17 Pro Max ajunge în spațiu! În spatele acestei decizii stă un proces extrem de riguros. Fiecare echipament este testat și validat după standarde stricte impuse de . Tocmai de aceea, aprobarea unui dispozitiv comercial pentru o astfel de misiune este o raritate, nu o întâmplare banală.

În contextul , un moment-cheie în revenirea astronauților americani pe traseul spre Lună, prezența unui iPhone capătă o semnificație aparte.

Cum ajunge un iPhone să fie acceptat într-o misiune NASA

Nu e vorba doar de o imagine spectaculoasă, ci de un proces extrem de strict care stă în spatele fiecărui obiect trimis în spațiu. Apariția unui iPhone 17 Pro Max plutind în cabină a stârnit rapid interesul, tocmai pentru că NASA nu lasă nimic la voia întâmplării. Orice echipament trebuie analizat în detaliu, testat în condiții dure și validat din perspectiva tuturor riscurilor posibile.

Într-un mediu fără gravitație, lucrurile banale devin periculoase. Un ecran spart poate genera fragmente care plutesc liber și pot afecta atât echipajul, cât și sistemele esențiale. De aceea, fiecare componentă este verificată atent, de la materiale și rezistență până la comportamentul în situații-limită.

Procesul nu se oprește la identificarea problemelor, ci continuă cu soluții concrete, testate riguros. În plus, dispozitivele trebuie să facă față unor condiții pe care nu le întâlnesc pe Pământ. Printre acestea se numără radiațiile și variațiile extreme, notează playtech.ro.