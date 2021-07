Justiția austriacă a condamnat Facebook pentru nerespectarea normelor privind colectarea datelor și, pentru prima dată, va sesiza Curtea de Justiție a UE. „E un pas enorm”

Curtea Supremă a Austriei a condamnat compania americană Facebook pentru faptul că nu a informat decât parțial un utilizator de-ai săi despre datele colectate fără ştiinţa lui. Justiția austriacă a constatat că Max Schrems, un cunoscut militant pentru protecţia datelor, nu a obţinut din partea Facebook „toate datele brute şi informaţiile cruciale”.

Astfel, compania americană a fost condamnată la plata a 500 de euro reclamantului. De asemenea, justiția austriacă a acceptat să sesizeze pentru prima dată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european în ceea ce priveşte utilizarea datelor clienţilor.

„E (un pas) enorm”, a declarat Schrems.

Facebook, condamnată de justiția austriacă

Facebook a fost condamnată de Curtea Supremă a Austriei pentru faptul că nu i-a oferit lui Max Schrems, cunoscut militant pentru protecţia datelor, „toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică ce ar permite prelucrarea datelor sale”, a transmis ONG-ul NOYB, într-un comunicat preluat de The Local.

Astfel, justiția austriacă a condamnat Facebook la plata a 500 de euro reclamantului şi a acceptat să sesizeze pentru prima dată CJUE în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european privind utilizarea datelor clienților săi.

„E (un pas) enorm”, a declarat Max Schrems. Asociația sa a depus mai multe plângeri pentru a forţa companiile digitale să respecte viaţa privată a utilizatorilor.

ONG-ul NOYB („None of your business” – „Nu este treaba voastră”) are drept scop protejarea vieţii private în online în faţa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Max Schrems susține că Silicon Valley ignoră „deliberat” Reglementarea Europeană privind Datele Personale (RGPD).