Mark Zuckerberg a anunțat că actorii Judi Dench și John Cena vor fi vocile chatbot-ului Meta AI

Sursă foto: Hepta/Photo Must Be Credited ©Alpha Press 073074 14/02/2024 Dame Judi Dench performs on stage at the Celebration Of Shakespeare at Grosvenor House in London. *** No UK Rights Until 28 Days from Picture Shot Date ***