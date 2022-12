Meta amenință că va elimina conținutul știrilor din SUA dacă trece legea negocierii taxelor pentru producătorii de conținut

unei noi legi care ar oferi organizațiilor de știri o putere mai mare de a negocia taxe pentru .

Meta a amenințat că va elimina știrile de pe Facebook în SUA

O lege similară, adoptată în Australia, a dus la suspendarea pentru scurt timp a știrilor de pe Facebook anul trecut.

Meta susține că platforma sa, de fapt, oferă un trafic sporit pentru agențiile de știri aflate în dificultate. Aceasta spune că editorii își pun conținutul pe Facebook pentru că „le aduce beneficii” – potrivit .

Legislația, cunoscută sub numele de Journalism Competition and Preservation Act (JCPA), a fost introdusă în Congres de către senatorul de Minnesota Amy Klobuchar și are sprijin bipartizan.

Aceasta ar oferi editorilor și radiodifuzorilor puteri mai mari pentru a putea negocia colectiv cu companiile de social media pentru o cotă mai mare din veniturile din publicitate.

Companiile media susțin că Meta generează sume uriașe de bani din articolele de știri partajate pe platformă. Știrile locale, în special, s-au luptat cu compania în timpul pandemiei, deoarece Meta a obținut profituri uriașe.

Cu toate acestea, Meta susține că această abordare este greșită. În schimb, spune aceasta, Meta conduce traficul către sursele de știri. Meta susține, de asemenea, că partajarea știrilor pe Facebook reprezintă doar o mică parte din veniturile sale.

O lege australiană similară, care a intrat în vigoare în martie 2021, a dus la o scurtă oprire a fluxurilor de știri Facebook în această țară.

Compania a revenit rapid asupra deciziei după critici generale – intermediind un acord cu guvernul australian.

Într-o declarație referitoare la legea propusă anul trecut de Australia, un purtător de cuvânt al Meta a declarat: „pentru Facebook, câștigul comercial din știri este minim. Știrile reprezintă mai puțin de 4% din conținutul pe care oamenii îl văd în News Feed-ul lor”.

Legislația americană face parte dintr-un set mai amplu de legi menite să abordeze dominația Big Tech

Susținătorii JCPA spun că rețelele sociale vor deveni „ziarele locale de facto ale Americii” dacă legea nu va fi adoptată.

Matt Stoller, director de cercetare la American Economic Liberties Project, a declarat că mass-media sunt „mâncate de vii” de Meta.

„Eforturile Meta de a șantaja Congresul dovedesc încă o dată de ce acest monopol este o amenințare pentru democrațiile din întreaga lume”, a spus el.