Noua reclamă Apple pentru iPad Pro stârnește indignare la Hollywood: „Distrugeți experiența umană”

O reclamă pentru noua tabletă iPad Pro, care arată o presă industrială care zdrobește literalmente un televizor, instrumente muzicale, cărți și multe altele a declanșat o reacție furioasă în rândul vedetelor de la Hollywood și din alte industrii creative.

Tehnologia distruge arta și se laudă cu asta

Reclama, intitulată „Crush!”, arată o serie de diverse obiecte – inclusiv un pian, o chitară, un televizor vechi, camere de filmat sau de fotografiat, o mașină de scris, cărți, cutii și tuburi de vopsea și o mașină de jocuri clasică — comprimate în noul iPad Pro, potrivit . Spotul are coloana sonoră a piesei „All I Ever Need Is You” a lui Sonny și Cher.



„Imaginați-vă toate lucrurile pe care le pot crea”, a postat CEO-ul Apple, Tim Cook, pe X despre noul iPad Pro împreună cu reclama.

Ideea, desigur, este că tableta iPad Pro vă permite să vizionați emisiuni TV și filme, să ascultați și să creați muzică, să jucați jocuri, să citiți cărți, să faceți fotografii, să filmați videoclipuri și multe altele – într-o formă elegantă, cu un dipozitiv mai subțire ca niciodată.

Dar anunțul a fost interpretat mai mult ca o reprezentare vizuală a devastării industriilor culturale de către industria tehnologică. „Distrugeți experiența umană. Cu ajutorul celor din Silicon Valley”, a comentat actorul Hugh Grant pe platorma X.

Producătorul, regizorul și scriitorul Asif Kapadia a scris: „Îmi place iPad-urile, dar nu știu de ce cineva a crezut că această reclamă este o idee bună. Este cea mai sinceră metaforă a ceea ce companiile de tehnologie le fac deja artelor, artiștilor muzicieni, creatorilor, scriitorilor, realizatorilor de film: strâng materiale, le folosesc, nu plătesc bine, iau totul, apoi spun că totul este creat de ei.”

Omenirea plină de culoare și vibrantă este zdrobită de presa industrială

Apple este cunoscut pentru reclame controversate.

Una dintre cele mai faimoase reclame pentru Super Bowl din istorie este reclama Apple „1984”, regizată de Ridley Scott, care îndeamnă consumatorii să se răzvrătească împotriva hegemoniei PC-urilor IBM pentru a încerca o nouă tehnologie pentru computerele de acasă sub forma Macintosh.

James Clark, director de marketing la firma de capital de risc Molten Ventures din Marea Britanie, a comparat „1984” și „Crush!” de la Apple astfel: „1984: Lumea monocromă, conformistă, industrială a explodat plină de oameni colorați și vibranti. 2024: Omenirea plină de culoare și vibrantă este zdrobită de presa industrială conformistă, monocromă.”

Apple a anunțat marți noul iPad Pro, promovând „designul său uimitor de subțire și ușor”, disponibil în modele de 13 și 11 inchi, cu finisaje argintii sau „negru spațial”.