Românii sunt îndemnați să-și ia măsuri de prevedere să nu pice în capcana infrfactorilor cibernetici care au pus la cale o nouă escrocherie prin intermediul platformelor online.

Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ) a transmis un avertisment cu privire la o nouă online prin care românii sunt păcăliți să investească în criptomonede. Înșelătoria se defășoară, de regulă, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și Telegram, dar și prin alte platforme sociale.

Astfel, eventualele victime sunt atrase în grupuri de discuții, aparent active, pe platformele menționate, unde se poartă conversații cu privire la investițiile în criptomonede. De regulă în spatele mesajelor postate sunt conturi false, automate, boți, care dau impresia unor persoane reale.

Potrivit unui comunicat de presă emis de ASF, escrocii apelează la mesajele de recrutare prin care încearcă să-i atragă pe eventualii investitori în criptomonede. Aceste mesaje, răspândite pe scară largă, sunt atribuite unor așa-ziși „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”. Aceștia promit câștiguri și își îndeamnă potențialele victime să investească, pentru început sume mici. Acestea sunt atrase de iluzia unor profituri rapide și sigure.

Mai mult, potențialele victime sunt îndemnate să-și aducă și rudele, prietenii sau colegii de muncă și să investească. Pentru a fi mai convingători, escrocii promit recompense pentru atragerea de noi membri.

Cum își pierd victimele banii

Ulterior, potențialele victime sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit „cont de tranzacționare” deschis la o presupusă companie de investiții. Prin intermediul acestui cont, susțin infractorii, se fac tranzacțiile și se obțin profiturile.

Pe platforma utilizată de escroci sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute special pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încredere. Apoi, oamenii sunt determinați să efectueze transferuri tot mai mari de bani, păcăliți de presupusele profituri pe care le obțin.

Problema apare atunci când victimele înșelătoriei vor să-și retragă banii și profiturile. Pentru a elibera fondurile, escrocii solicită mai mulți bani, sub formă de comisioane de retragere, taxe AML (Anti-Money Laundering) sau impozite inexistente.

Aceste plăți, pe care victima le face din propriul buzunar, în speranța că-și va recupera profiturile sunt de asemenea, pierduți. În realitate, oamenii nu primesc nici profiturile și nici banii investiți. Escrocii dispar de pe platformele de mesagerie, lăsându-și victimele cu buzele umflate.

Ce recomandă autoritățile pentru a evita escrocheria

ASF recomandă celor care doresc să investească în criptomonede să nu se lase păcăliți de escrocii care operează în mediul online. Pentru a nu pica victime unei astfel de scheme, instituția atrage atenția că este foarte importantă verificarea permanentă a legitimității firmelor de investiții.

Dacă ați luat contact cu o astfel de platformă de tranzacționare verificați dacă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană. Aceste informații sunt accesibile în Registrul ASF, la secțiunea dedicată instrumentelor și investițiilor financiare.

În cazul în care cei cu care ați intrat în contact nu prezintă credibilitate, se recomandă întreruperea imediată a oricărei comunicări. Aceasta pentru a evita să fiți atrași într-o astfel de schemă. În cazul în care ați picat victimă unor astfel de indivizi, refuzați să mai dați curs oricărei alte solicitări de plată suplimentară, chiar și sub promisiunea recuperării fondurilor.

De asemenea, nu trebuie să divugați informații personale sau financiare prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Intermediarii autorizați nu utilizează astfel de metode pentru verificarea identității, ci respectă proceduri stricte de conformitate și securitate prin canale oficiale și securizate. Nu în ultimul rând, raportează imediat grupurile suspecte pe platformele de mesagerie și blocați contactele implicate.