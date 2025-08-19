B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere

O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 10:31
O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
Sursa foto simbol: Pixabay

Românii sunt îndemnați să-și ia măsuri de prevedere să nu pice în capcana infrfactorilor cibernetici care au pus la cale o nouă escrocherie prin intermediul platformelor online.

Cuprins:

  • Cum acționează infractorii cibernetici
  • Cum își pierd victimele banii
  • Ce recomandă autoritățile pentru a evita escrocheria

Cum acționează infractorii cibernetici

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis un avertisment cu privire la o nouă escrocherie online prin care românii sunt păcăliți să investească în criptomonede. Înșelătoria se defășoară, de regulă, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, dar și prin alte platforme sociale.

Astfel, eventualele victime sunt atrase în grupuri de discuții, aparent active, pe platformele menționate, unde se poartă conversații cu privire la investițiile în criptomonede. De regulă în spatele mesajelor postate sunt conturi false, automate, boți, care dau impresia unor persoane reale.

Potrivit unui comunicat de presă emis de ASF, escrocii apelează la mesajele de recrutare prin care încearcă să-i atragă pe eventualii investitori în criptomonede. Aceste mesaje, răspândite pe scară largă, sunt atribuite unor așa-ziși „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”. Aceștia promit câștiguri și își îndeamnă potențialele victime să investească, pentru început sume mici. Acestea sunt atrase de iluzia unor profituri rapide și sigure.

Mai mult, potențialele victime sunt îndemnate să-și aducă și rudele, prietenii sau colegii de muncă și să investească. Pentru a fi mai convingători, escrocii promit recompense pentru atragerea de noi membri.

Cum își pierd victimele banii

Ulterior, potențialele victime sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit „cont de tranzacționare” deschis la o presupusă companie de investiții. Prin intermediul acestui cont, susțin infractorii, se fac tranzacțiile și se obțin profiturile.

Pe platforma utilizată de escroci sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute special pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încredere. Apoi, oamenii sunt determinați să efectueze transferuri tot mai mari de bani, păcăliți de presupusele profituri pe care le obțin.

Problema apare atunci când victimele înșelătoriei vor să-și retragă banii și profiturile. Pentru a elibera fondurile, escrocii solicită mai mulți bani, sub formă de comisioane de retragere, taxe AML (Anti-Money Laundering) sau impozite inexistente.

Aceste plăți, pe care victima le face din propriul buzunar, în speranța că-și va recupera profiturile sunt de asemenea, pierduți. În realitate, oamenii nu primesc nici profiturile și nici banii investiți. Escrocii dispar de pe platformele de mesagerie, lăsându-și victimele cu buzele umflate.

Ce recomandă autoritățile pentru a evita escrocheria

ASF recomandă celor care doresc să investească în criptomonede să nu se lase păcăliți de escrocii care operează în mediul online. Pentru a nu pica victime unei astfel de scheme, instituția atrage atenția că este foarte importantă verificarea permanentă a legitimității firmelor de investiții.

Dacă ați luat contact cu o astfel de platformă de tranzacționare verificați dacă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană. Aceste informații sunt accesibile în Registrul ASF, la secțiunea dedicată instrumentelor și investițiilor financiare.

În cazul în care cei cu care ați intrat în contact nu prezintă credibilitate, se recomandă întreruperea imediată a oricărei comunicări. Aceasta pentru a evita să fiți atrași într-o astfel de schemă. În cazul în care ați picat victimă unor astfel de indivizi, refuzați să mai dați curs oricărei alte solicitări de plată suplimentară, chiar și sub promisiunea recuperării fondurilor.

De asemenea, nu trebuie să divugați informații personale sau financiare prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Intermediarii autorizați nu utilizează astfel de metode pentru verificarea identității, ci respectă proceduri stricte de conformitate și securitate prin canale oficiale și securizate. Nu în ultimul rând, raportează imediat grupurile suspecte pe platformele de mesagerie și blocați contactele implicate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Efectul jocurilor video asupra inteligenței copiilor. Studiul care dă peste cap tot ce se știa până acum
IT&C
Efectul jocurilor video asupra inteligenței copiilor. Studiul care dă peste cap tot ce se știa până acum
Elevii de liceu vor învăța să dezvolte jocuri video. Disciplina a fost concepută de patru profesori
IT&C
Elevii de liceu vor învăța să dezvolte jocuri video. Disciplina a fost concepută de patru profesori
Lustre LED: Soluții Moderne și Eficiente pentru Iluminatul Casei Tale
IT&C
Lustre LED: Soluții Moderne și Eficiente pentru Iluminatul Casei Tale
Cum te poate ajuta să folosești reportofoane spion în caz de hărțuire la locul de muncă
IT&C
Cum te poate ajuta să folosești reportofoane spion în caz de hărțuire la locul de muncă
Recomandări pentru o rețea WI-FI stabilă. Obstacolele care influențează semnalul la internet
IT&C
Recomandări pentru o rețea WI-FI stabilă. Obstacolele care influențează semnalul la internet
La ce riscuri vă supuneți dacă nu folosiți Windows și software licențiat? De unde să cumperi licențe la un preț cât mai mic
IT&C
La ce riscuri vă supuneți dacă nu folosiți Windows și software licențiat? De unde să cumperi licențe la un preț cât mai mic
TIFF 2025: Ce teme de divertisment și tehnologie au dominat în această vară
IT&C
TIFF 2025: Ce teme de divertisment și tehnologie au dominat în această vară
Ultima oră
11:51 - Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
11:43 - Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
11:37 - O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
11:22 - Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
11:02 - Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
11:02 - Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
10:38 - Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
10:18 - Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
10:13 - Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
09:55 - Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă