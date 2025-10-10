B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat

Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat

Adrian Teampău
10 oct. 2025, 23:15
Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Inteligența Artificială în războiul cibernetic
  2. Avertismentul experților ucraineni
  3. Inteligența Artificială, noua armă a hackerilor

Inteligența Artificială schimbă regulile în războiul cibernetic, iar atacurile devin mai greu de oprit. Avertismentul vine din partea Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina (SSSCIP).

Inteligența Artificială în războiul cibernetic

De mai multă vreme, Ucraina se confruntă cu o nouă formă de război digital, în care algoritmii au fost transformați în arme. Regulile au fost schimbate de Inteligența Artificială, după cum arată un raport publicat de Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor din Ucraina (SSSCIP).

Documentul arată că, în prima jumătate a anului 2025, autoritățile ucrainene s-au confruntat cu o explozie a atacurilor cibernetice. Acestea au fost orchestrate din Rusia și au un nivel de sofisticare mult mai ridicat. În câteva luni, între ianuarie și iunie, autoritățile au înregistrat peste 3.000 de incidente. A fost o creștere semnificativă de incidente, raportat la finalul anului 2024.

Atacurile cibernetice bazate pe Inteligența Artificială au vizat, în principal, instituțiile publice, infrastructura militară și rețelele administrative.

Avertismentul experților ucraineni

Raportul publicat de SSSCIP atrage atenția în legătură cu apariția unui fenomen fără precedent. Inteligența Artificială a fost integrată în atacurile cibernetice de către hackerii ruși.

Aceștia generează mesaje de phishing mai greu de detectat și chiar programe malware complet noi, capabile să se adapteze în timp real și să ocolească sistemele clasice de protecție.

Informaticienii ucraineni atrag atenția că atacurile nu vizează doar furtul de date. Acestea sunt sincronizate cu operațiuni militare reale. Obiectivul urmărit de hackeri este de a perturba comunicațiile, logistica și coordonarea forțelor armate.

Inteligența Artificială, noua armă a hackerilor

Grupul APT28 (UAC-0001), afiliat serviciilor ruse de informații, a exploatat vulnerabilități din platforme de e-mail precum Roundcube și Zimbra. Aceștia au lansat atacuri „zero-click” prin care au fost furate parole și date de contact, fără ca utilizatorul să fi deschis mesajul infectat.

Între timp, un alt grup de hackeri ruși, echipa Sandworm (UAC-0002), a continuat atacurile asupra sectorului energetic și al comunicațiilor. Aceste operațiuni reprezintă o dovadă a unei strategii de război hibrid coordonat susțin ucrainenii. Virușii și dronele pot lovi simultan.

În prezent, hackerii nu mai folosesc infrastructuri obscure și vizează servicii populare precum Google Drive, Dropbox, Telegram, Cloudflare Workers sau OneDrive. Acestea au fost transformate în canale de livrare pentru malware și pagini de phishing, mascate perfect sub aparența unor resurse de încredere.

