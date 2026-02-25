Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok

Roblox a devenit platforma cu cea mai rapidă creștere în comerțul generației Z, conform unui studiu al Retail Technology Show. În ultimele 12 luni, utilizatorii Gen Z au realizat în medie 20 de achiziții pe Roblox, depășind astfel ritmul de creștere al TikTok.

Cum a depășit Roblox creșterea TikTok?

Roblox a înregistrat o creștere semnificativă în rândul , cu un avans de 54% în achizițiile medii pe utilizator în ultimele 12 luni, potrivit Retail Technology Show. În comparație, TikTok a avut doar o creștere de 10% în aceeași perioadă. Această tendință face ca Roblox să fie platforma cu cea mai rapidă expansiune în rândul tinerilor consumatori.

Deși TikTok rămâne lider în volumul total al comenzilor, cu o medie de 23 de achiziții pe utilizator Gen Z în ultimul an, Roblox atrage un număr tot mai mare de utilizatori datorită diversificării ofertei sale comerciale. Platforma a extins recent gama de produse, incluzând și bunuri fizice, nu doar digitale, ceea ce a contribuit la creșterea popularității sale.

Care sunt tendințele în comerțul generației Z?

Generația Z se îndreaptă tot mai mult către platforme care oferă interacțiuni directe și comunități active. Roblox, cu peste 150 de milioane de utilizatori activi zilnic, a devenit un loc de întâlnire digitală unde tinerii își pot exprima identitatea și pot participa la activități comerciale. Aceasta a dus la o creștere de 31% a volumului comenzilor pe platformă la nivel global.

În plus, platforme precum , care oferă live streaming pentru vânzări, au cunoscut o creștere remarcabilă. În Marea Britanie, transmisiunile de modă feminină au depășit 500.000 de ore de vizionare lunar, iar numărul de cumpărători noi a crescut cu 374% în 2025. Aceste schimbări reflectă o tranziție către formate de cumpărături mai interactive și comunitare, preferate de generația Z.