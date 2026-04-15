B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech

Iulia Petcu
15 apr. 2026, 22:38
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce taie Snap 1.000 de posturi
  2. Ce presiuni vin din partea investitorilor

Snap, compania care controlează Snapchat, a anunțat concedierea a 1.000 de angajați, echivalentul a 16% din personal. Decizia vine într-un nou val de restructurări, iar conducerea leagă direct măsura de extinderea utilizării inteligenței artificiale în activitatea internă.

De ce taie Snap 1.000 de posturi

Compania a confirmat, prin documente financiare, că a eliminat și câteva sute de posturi vacante, pe lângă locurile deja ocupate, scrie BBC. Obiectivul anunțat este reducerea cheltuielilor anuale cu 500 de milioane de dolari.

Evan Spiegel, CEO și cofondator, le-a transmis angajaților că Snap traversează un „moment de cotitură”, în care modelul intern trebuie schimbat rapid. Potrivit acestuia, organizația are nevoie de procese mai simple și mai eficiente.

Spiegel a explicat că personalul rămas va folosi tot mai mult instrumente AI pentru automatizarea sarcinilor repetitive și accelerarea execuției proiectelor. Unele echipe mai mici au început deja să lucreze astfel în ultimele luni.

CEO-ul Snap a admis că o reorganizare de asemenea dimensiuni nu va trece fără tensiuni interne și dificultăți. „Schimbări de o asemenea amploare și într-un ritm atât de rapid nu sunt niciodată ușoare și nu vor fi lipsite de dificultăți”, a transmis el.

Tot el a subliniat că firma are nevoie de „un nou mod de lucru, mai rapid și mai eficient, orientat spre creștere profitabilă”. Este prima dată când Spiegel leagă direct reducerile de personal de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Ce presiuni vin din partea investitorilor

În acționariatul Snap a intrat recent Irenic Capital Management, un investitor activist care cere schimbări de strategie. Fondul a criticat public faptul că societatea rămâne neprofitabilă după 15 ani de existență.

Potrivit aceleiași analize, un dolar investit la listarea din 2017 ar mai valora acum doar 23 de cenți. Mesajul transmite clar nemulțumirea față de performanța bursieră a companiei.

Snap nu este un caz izolat, deoarece mai multe companii mari au anunțat mii de concedieri în acest an. Printre ele se numără Amazon, Meta, Block, Pinterest și Atlassian.

Unele firme spun că AI reduce nevoia de personal, iar altele taie costuri pentru a finanța investițiile masive. CEO-ul Block, Jack Dorsey, fostul șef al Twitter, declara recent că avansul AI „schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”.

El a mai spus că în următorul an ar trebui să ne așteptăm la noi valuri de concedieri în „majoritatea companiilor” din industrie, relatează Antena3.

Tags:
Ultima oră
23:23 - Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
23:13 - Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
22:53 - Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
22:24 - Planul lui Bolojan pentru tarife mai mici la energie. Miniștrii PNL au condus acest sector între 2019 și 2025
22:01 - Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.
21:57 - Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu: „Este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu răspunde la telefon niciodată, la salut”
21:41 - Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
21:30 - Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește
21:26 - Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România