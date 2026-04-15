Snap, compania care controlează Snapchat, a anunțat concedierea a 1.000 de angajați, echivalentul a 16% din personal. Decizia vine într-un nou val de restructurări, iar conducerea leagă direct măsura de extinderea utilizării inteligenței artificiale în activitatea internă.

De ce taie Snap 1.000 de posturi

Compania a confirmat, prin documente financiare, că a eliminat și câteva sute de posturi vacante, pe lângă locurile deja ocupate, scrie . Obiectivul anunțat este reducerea cheltuielilor anuale cu 500 de milioane de dolari.

Evan Spiegel, CEO și cofondator, le-a transmis angajaților că Snap traversează un „moment de cotitură”, în care modelul intern trebuie schimbat rapid. Potrivit acestuia, organizația are nevoie de procese mai simple și mai eficiente.

Spiegel a explicat că personalul rămas va folosi tot mai mult instrumente AI pentru automatizarea sarcinilor repetitive și accelerarea execuției proiectelor. Unele echipe mai mici au început deja să lucreze astfel în ultimele luni.

CEO-ul a admis că o reorganizare de asemenea dimensiuni nu va trece fără tensiuni interne și dificultăți. „Schimbări de o asemenea amploare și într-un ritm atât de rapid nu sunt niciodată ușoare și nu vor fi lipsite de dificultăți”, a transmis el.

Tot el a subliniat că firma are nevoie de „un nou mod de lucru, mai rapid și mai eficient, orientat spre creștere profitabilă”. Este prima dată când Spiegel leagă direct reducerile de personal de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Ce presiuni vin din partea investitorilor

În acționariatul Snap a intrat recent Irenic Capital Management, un investitor activist care cere schimbări de strategie. Fondul a criticat public faptul că societatea rămâne neprofitabilă după 15 ani de existență.

Potrivit aceleiași analize, un dolar investit la listarea din 2017 ar mai valora acum doar 23 de cenți. Mesajul transmite clar nemulțumirea față de performanța bursieră a companiei.

Snap nu este un caz izolat, deoarece mai multe companii mari au anunțat mii de în acest an. Printre ele se numără Amazon, Meta, Block, Pinterest și Atlassian.

Unele firme spun că AI reduce nevoia de personal, iar altele taie costuri pentru a finanța investițiile masive. CEO-ul Block, Jack Dorsey, fostul șef al Twitter, declara recent că avansul AI „schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”.

El a mai spus că în următorul an ar trebui să ne așteptăm la noi valuri de concedieri în „majoritatea companiilor” din industrie, relatează Antena3.