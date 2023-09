Telefoanele care emit cele mai multe radiații / Ce spun specialiștii: Oamenii sunt prea „dependenți de smartphone-urile lor”

Experții din sănătate continuă să dezbată problema radiațiilor în ceea ce privește telefoanele mobile. „Mai bine să fii precaut decât să regreți”, spun specialiștii.

Oamenii sunt prea „dependenți de smartphone-urie lor” pentru a le păsa și de radiații, spune un cercetător din domeniul sănătății.

Ce telefoane emit cele mai multe radiații

Specialiștii le recomandă utilizatorilor de iPhone, inclusiv 14 Pro Max și SE să „utilizeze o opțiune hands-free, cum ar fi difuzorul incorporat, căștile sau alte accesorii similare” pentru a „reduce expunerea la energie RF (frecvență radio)”, potrivit .

Frecvențele radio pot fi extrem de ridicate în cazul unor dispozitive mobile, potrivit Oficiului Federal pentru Radiații din Germania.

„Oamenii sunt dependenți de smartphone-urile lor. Le folosim pentru orice acum și, în multe feluri, avem nevoie de ele pentru a funcționa în viața noastră de zi cu zi. Cred că ideea că acestea ar putea afecta potențial sănătatea noastră este prea mult pentru unele persoane”, spune Joel Moskowitz, un cercetător de la Școala de Sănătate Publică de la Universitatea California Berkeley.

Potrivit sursei menționate, telefoanele care emit cele mai multe radiații sunt: Motorola Edge, ZTE Axon 11 5G, OnePlus 6T, Xony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL, Google Pixel 4a, Oppo Reno5 5G, Sony Xperia XZ1 Compact, Google Pixel 3, OnePlus – OnePlus 6, ZTE – AXON 7 mini, Huawei P Smart, One Plus – 9, Huawei Nova 2 și Sony Mobile – Xperia XZ Premium.

„Telefoanele mobile, turnurile de telefonie mobilă și alte dispozitive fără fir sunt reglementate de majoritatea guvernelor. Guvernul nostru, totuși, a încetat să finanțeze cercetările privind efectele asupra sănătății ale radiațiilor de frecvență radio în anii ’90”, a mai adăugat Moskowitz.

În 2020, o revizuire a 46 de studii de sănătate pe caz de control în ceea ce privește problema telefoanelor mobile și sănătatea a fost publicată de Moskowitz și colegii săi în Jurnalul Internațional de Cercetare Ambientală și Sănătate Publică.

În urma acesteia, Moskowitz a ajuns la concluzia că „utilizarea unui telefon mobil timp de aproximativ 1.000 de ore într-o viață, sau aproximativ 17 minute pe zi timp de 10 ani, este asociată cu o creștere semnificativă statistic de 60% a cancerului cerebral”, potrivit sursei citate.